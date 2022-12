MasterChef Italia: Stasera prima esterna della Masterclass, tutte le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Stasera terza puntata per Masterchef 12 e occasione per vedere i venti concorrenti rimasti per la prima volta all'interno della cucina del cooking show più famoso della televisione. Tutte le anticipazioni sulla prima esterna.

Terza serata e si comincia davvero a fare sul serio, nel cooking show definitivo della televisione italiana. Primo appuntamento al completo all’interno della cucina per la Masterclass, i venti concorrenti rimasti e provenienti da esperienze, culture, tradizioni ed età diverse.

Comincia il viaggio di MasterChef Italia e stasera, giovedì 29 dicembre su Sky e in streaming su NOW , gli aspiranti chef affronteranno le prime prove di questa stagione, col sogno di diventare il dodicesimo MasterChef italiano. A giudicarli, come di consueto il trio composto da Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli che metteranno subito in chiaro, come ci fosse bisogno, che nel cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy, non si scherza e la ricerca di eccellenza ormai è assoluta.

All’ingresso in cucina troveranno una Golden Mystery Box, in base alla quale potranno preparare un piatto dolce oppure salato, che darà la possibilità ai migliori della prova di salire direttamente in balconata evitando così lo step successivo. Chi non avrà soddisfatto appieno i giudici, si rimetterà invece all’opera per l’Invention Test, per una prova di creatività che necessita di fantasia e ingegno, essendo basata su due prodotti tipici e basilari della tradizione culinaria italiana: gli aspiranti chef dovranno rispettarli, elevarli e renderli assoluti protagonisti.



Guarda MasterChef Italia su NOW





La rotta dei cuochi amatoriali - negli episodi di giovedì 29 dicembre alle 21.15 su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibili on demand, visibili su Sky Go - proseguirà con la prima Prova in Esterna di stagione: a far da sfondo alla sfida tra le brigate sarà lo storico e affascinante Ponte Vecchio di Bassano del Grappa, che accoglierà i cuochi impegnati a ideare e preparare un menù per 35 produttori dell’Asparago bianco DOP, eccellenza locale e assoluto protagonista delle portate. Ospite di questa sfida in terra veneta Antonio Lorenzon, “padrone di casa” bassanese e nono vincitore di MasterChef Italia in una finale ancora oggi memorabile.

Al rientro in Masterclass, la brigata sconfitta sarà impegnata nel Pressure Test in cui i concorrenti verranno testati sulle loro basi tecniche. Chi dovrà sfilare il grembiule, lasciando la cucina di MasterChef Italia già dopo il primo round?

Prosegue anche l’appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle 19:45 su Sky Uno e in streaming su NOW. Nel corso di questa nuova settimana potremo conoscere ancora più da vicino gli aspiranti chef, componenti ufficiali della Masterclass, dopodiché vedremo Iginio Massari impegnato, insieme a sua figlia Debora, nella preparazione del classico Tronchetto di Natale ma in una versione più moderna. Quindi torneranno in cucina Mime Kataniwa e Bruno Tanzi, protagonisti della scorsa edizione, per una prova a sorpresa; Maradona Youssef, dalla quinta edizione, che racconterà la sua esperienza da MasterChef al Duca di Dolle Bistrot prima di cucinare insieme a Tracy Eboigbodin, vincitrice un anno fa; e Lia Valetti, anche lei dall’ultima edizione, che si sottoporrà a un’interrogazione speciale, a opera di Bruno Barbieri.