Masterchef e la disfida del supplì truffaldino

Puntata dedicata al comfort food quella di ieri sera di Masterchef Italia 12. Un'eliminazione non attesa quella di Ivana che ci racconta la sua esperienza e la sua passione per la cucina.

Altro che alta cucina, il palato reclama di tanto in tanto del sano comfort food, anche a Masterchef Italia che, nella sesta puntata in onda ieri sera, ha regalato una sfida fra peccati di gola, anche inattesi, come il minestrone, e una disfida molto amata a colpi di supplì, da quelli al telefono a quelli creativi che i concorrenti hanno dovuto ideare. Alla fine delle due ore di trasmissione è stata Ivana, sessantenne per vent'anni assistente parlamentare, a lasciare la cucina della masterclass. Amante della caponata, che ritorna più volte nel nostro incontro via zoom, ci tiene a far sapere che "cucino molto meglio di quanto non abbia fatto a Masterchef".

Ritiene l'esperienza umana con i molti ragazzi giovani "il lato postivo" dei suoi due mesi nel cooking show prodotto da Endemol Shine Italy, in onda su Sky e in streaming su NOW. Ritiene il suo supplì, "un'esplosione di sapori", il miglior piatto cucinato, mentre i complimenti di Massari per un suo dolce le sono rimasti nel cuore, anche considerando che per lei "la cucina è emozione e amore, non conosco la scienza e la tecnica. Mi hanno spinto a partecipare i miei figli. Vivevo un momento difficile dopo aver perso mio marito", un uomo di chiesa che per lei ha rinunciato alla vita ecclesiastica che definisce "l'amore grande della mia vita. Facevo fatica ad accettarlo, loro sanno che ho un mio amore viscerale per la cucina fin da piccola, soprattutto per quella semplice. Avrei sempre desiderato fare la cuoca, ma per varie ragioni non è accaduto. È stato bellisimo imparare nuove tecniche".

Ivana sottolinea come fra i concorrenti ci sia quest'anno complicità e intesa, a parte forse qualcuno che abbiamo identificato quasi con certezza, Francescone. Non è delusa, "ma da ribelle non mi sono adattata facilmente alle regole, per me è sempre un problema. Avrei voluto divertirmi, non dovendo lanciare poi una carriera nel settore o un ristorante, anche se mi piacerebbe un piccolo home restaurant. Invece l'ansia di un programma del genere l'ho subita. Dico sempre quello che penso, e non sempre è utile. Poi quel cronometro in cucina è davvero inflessibile. L'orologio non corrisponde a quello mio biologico che dice 60 anni".

Le piacerebbe scrivere di cibo e cucina e, perché no, "anche delle biografie di grandi cuochi, magari di Cannavacciuolo", il suo preferito con Locatelli. Niente menù finale, per lei, anche se l'aveva già pensato, quasi interamente vegano, ma prima di salutarci vuole fare un appello che viene dal cuore e dalla passione. "La cucina è un'espressione artistica, anche se non viene considerata come tale. La metto al pari della musica o della letteratura per la creatività che esprime e le sensazioni che lascia. Ci rende popolari nel mondo, però non arriva a essere definita come un'arte. C'è ancora questo traguardo da conquistare".

