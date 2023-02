Masterchef 12: le radici al centro della Puntata di Stasera del cooking show

Anticipazioni TV

Sono rimasti in dodici concorrenti a giocarsi il titolo di Masterchef italiano. Nella puntata di stasera del programmi di cucina di culto di Sky e in streaming su NOW saranno le radici al centro della gara. Tutte le anticipazioni.

Superata la metà stagione, i dodici concorrenti residui sono pronti a sfidarsi. Nella scorsa puntata di MasterChef Italia hanno fatto ben capire come ci siano degli schieramenti a dividerli o unirli, per lo più per differenza di età. Giovani terribili e talentosi contro i più maturi, con Francescone che ormai si sente solo e sempre di più reagisce a modo suo, in maniera poco apprezzata dagli altri. Mettiamola così.

Questa serata avrà un tema che è un classico, da queste parti: le “radici” per. Nel nuovo appuntamento - stasera giovedì 2 febbraio su Sky e in streaming su NOW - gli aspiranti chef dovranno confrontarsi con piatti e ingredienti che appartengono alle proprie radici culinarie, in grado come nient’altro di suscitare nostalgia.

In apertura di serata i concorrenti troveranno delle Golden Mystery Box, che mettono in palio per i migliori l'accesso diretto in balconata, sotto le quali ci saranno piatti che arrivano dal passato e preparati con prodotti della terra, piatti vegetariani della tradizione regionale italiana. Sarà per loro lo spunto per preparare piatti in grado di raccontare i sapori di casa, pur essendo ricreati in chiave moderna. A seguire, l’Invention Test ospiterà nella cucina del cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy lo chef maître pâtissier pluripremiato Gianluca Fusto, uno tra i pasticceri italiani più talentuosi, che sottoporrà la Masterclass ad una prova di pasticceria, sempre temutissima.

Per la Prova in Esterna – negli episodi di oggi alle 21.15, su Sky Uno e in streaming su NOW, sempre disponibile on demand e visibile su Sky Go – i cuochi amatoriali dovranno poi “scalare” il Monte Cervino, una delle cime più ardue d’Italia: la location in cui dovranno affrontarsi sarà la Valle d’Aosta, terra piena di tradizione ma anche capace di racchiudere in un solo piatto influenze provenienti da Paesi diversi.

Come sempre, i componenti della squadra che uscirà sconfitta torneranno in cucina con un grembiule nero e dovranno dare prova di padroneggiare la cottura di un tipico alimento italiano nel corso del Pressure Test. Chi non si dimostrerà all’altezza sarà costretto ad abbandonare per sempre la cucina di MasterChef Italia.

Prosegue, inoltre, anche l’appuntamento con MasterChef Magazine, la rubrica quotidiana in onda dal lunedì al venerdì alle 19:45 su Sky Uno e in streaming su NOW. Nella puntata di venerdì 3 febbraio, i vincitori dell’ultimo Invention Test prepareranno una crostata a quattro mani per celebrare la loro vittoria.

Nel corso degli altri appuntamenti, poi, Solaika Marrocco, giovane chef stellata del Primo Restaurant di Lecce, stimolerà l’estro creativo di Irene, finalista due anni fa, invitandola a realizzare un piatto ispirato a un suo signature dish: la parmigiana di melanzane; Christian e Lia, due degli aspiranti chef della scorsa edizione, metteranno in gioco le proprie capacità di improvvisazione per affrontare una prova a sorpresa. Direttamente dalla settima edizione di MasterChef Italia, inoltre, Davide Aviano racconterà il suo percorso in cucina che lo ha portato ai fornelli del ristorante Pinocchio 1826 di Varese; a seguire sarà accolto da Tracy, detentrice del titolo in carica, per reinterpretare uno dei suoi piatti simbolo. Infine Bruno Barbieri tornerà a valutare la preparazione di Cristiano, aspirante chef della decima edizione, su un tema a lui molto caro: la selvaggina