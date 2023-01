Masterchef 12 e la strage dei concorrenti

Anticipazioni TV

Aspiranti chef sterminati nel corso della puntata di ieri sera con ben tre eliminazioni a sorpresa. Li abbiamo incontrati gli aspiranti chef tornati alla loro vita precedente e vi raccontiamo la scure dell'ospite Davide Scabin e dei tre chef conduttori.

Niente è come sembra. Anche parlando di pepe e di sale. I giudici di Masterchef Italia hanno sadicamente rivoluzionato le regole del gioco, o meglio del cooking show di riferimento della televisione italiana, nella puntata di ieri sera, la quarta. Fin dall’apparire di una mystery box nera gli indizi c’erano tutti, e i concorrenti sono stati per tutte le due ore sottoposti a una scrematura, a una selezione naturale basata sulla tecnica e la gestione dell’ansia e dello stress.

Lo hanno fatto con una rudezza nei toni e negli apprezzamenti verso gli aspiranti chef piuttosto sorprendenti e inusuali, almeno per questa edizione. Tanto che non tutti l’hanno presa bene. Ma di questo parleremo dopo, raccontandovi dell’incontro con gli eliminati della settimana. Avete letto bene, al plurale. Un plurale sostanzioso, per di più, come non mai (a nostra memoria e almeno a questo punto della competizione) nella storia di Masterchef Italia.

Ma veniamo alla fredda cronaca. I giudici deciso di cambiare le regole del gioco: in una sola serata, la nuova Black Mystery Box con i peggiori spediti direttamente a un Pressure Test immediato e un arduo Skill Test a tre livelli, per di più gestito e giudicato anche da un ospite rigoroso come neanche un Iginio Massari alle prese con una panna montata male: l’innovatore chef Davide Scabin. Una serata piena di colpi di scena e tesissima, che festeggia ascolti in ulteriore crescita per il cooking show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy. Ieri su Sky Uno/+1 e on demand ha totalizzato 918mila spettatori medi, +11% rispetto all’omologa serata dell’anno scorso e +13% rispetto alla scorsa settimana, con il 4,44% di share e il 74% di permanenza.

Per la Masterclass, l’ingresso in cucina è stato thrilling: Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno organizzato per loro una inedita Black Mystery Box, al termine della quale hanno assaggiato solo i piatti peggiori per spedire i rispettivi autori ad un Pressure Test immediato. Protagonisti della prova, due elementi basilari, sale e pepe, ognuno in 5 tipologie diverse: il Pimento (o Pepe della Giamaica), il pepe lungo di Java, il pepe del Sichuan, il Tellicherry Pepper (indiano) e il pepe cubeben (Indonesia, Africa centrale e Marocco); il sale affumicato della Danimarca, quello di Cipro, quello delle Alpi austriache, il Kala Namak (pachistano) e il sale rosa delle Ande. In tre sono finiti al Pressure Test durante il quale hanno dovuto affrontare un altro ingrediente universale come il pollo, preparando una ostica e non poco démodé Blanquette di pollo con roux bianco e funghi champignon, ricetta della cucina di tradizione francese: il piatto peggiore è stato quello di Rachele, prima eliminata di serata.

Una Rachele Rossi, 34 anni milanese, sales manager nel mondo della moda, che ha un rimpianto, come ci confessa nel consueto incontro via zoom con i concorrenti appena eliminati. “Avrei voluto dare il mio meglio. È per questo motivo per cui ho partecipato. Il feeling maggiore l’ho avuto con chef Locatelli, ho sempre avuto l’impressione che credesse in me. La cucina è alla base di Masterchef, se non sai cucinare non ci entri. Poi è una gara e come alle Olimpiadi entrano in gioco una serie di altre componenti caratteriali. Ma di cucina c’è tanto, soprattutto all’inizio, poi devi gestire andando avanti quello che c’è intorno, adattare il tuo carattere nei confronti di situazioni di stress e competizione. È molto intenso dal punto di vista emotivo, per me è stata un'esperienza bella che mi porterò dentro per tutta la vita".

Al ritorno in cucina, ecco la tensione ancora alle stelle con la prova più tecnica di Masterchef, lo Skill Test a tre livelli. Commissario esterno dell’esame lo chef Davide Scabin, due stelle Michelin e molti altri riconoscimenti, con un'idea personale di cucina rivoluzionaria e d’avanguardia, da anni protagonista della moderna cucina italiana. Elemento comune delle tre prove la cucina italiana, per restituire autenticità a piatti celebri della nostra cucina all’estero. Nel primo livello il pesto alla genovese, da preparare secondo la ricetta originaria; nel secondo l’americanissimo Spaghetti alla chitarra con le pallotte; nel terzo e decisivo livello, protagonista la Milanesa alla napolitana, una sorta di cotoletta alla milanese con due varianti, un piatto importato dagli immigrati italiani in Argentina. Alla fine, con un colpo di scena, sono in due a lasciare la cucina di Masterchef per sempre.

Il primo è stato il gigante buono, Francesco Girardi, fotografo di 33 anni, nato a Trento ma da tempo di casa a Cesena. È stato lui a spiazzare i presenti, e noi a casa, con una frase tagliente appena eliminato. Un piccolo grande sfogo tanto comprensibile quanto raramente visto da queste parti. “Ricordatevi che ci sono anche delle persone, non solo dei concorrenti”, ha detto. Diretto e schietto. Così ha commentato oggi a freddo, “Il tempo che abbiamo è limitato, troppo corto per non dire quello che si pensa e come avete visto ieri sera non sono riuscito a tenermi a freno. Premetto che per me è stata una giornata completamente negativa, in cui non ho imbroccato niente. In quel momento di emozione e rabbia per l’eliminazione mi sono sentito di dire quello. Uscire così mi fa rodere, con uno Skill test che non mi ha dato la possibilità di tirare fuori quello che sono veramente. Siamo lì anche per mettere personalità nei piatti e una milanesa alla napoletana… Mi sarebbe tirato meno il culo uscire con un piatto diverso. Ma due soddisfazioni me le sono prese: mi sono divertito con il piatto di ingresso e nella Mystery con Iginio Massari, in cui ero sereno ed è andata molto bene. Come fotografo sono abituato a mettermi a nudo davanti alle persone. Quello è il mio lavoro e lo so fare, mentre cucinare davanti a una telecamera, a delle persone con tante stelle Michelin, è davvero stressante. Umanamente, il dono più grande di Masterchef sono le persone che incontri. Lo staff ma anche gli altri concorrenti. Sono a nudo come te, in una situazione a tutti sconosciuta e in un attimo leghi profondamente. Il regalo più grande è l’amicizia”.

Terza eliminata Letizia Borri, 25 anni di Carpi in provincia di Modena. Grande fan di Massari (“ho tante sue foto sul cellulare, è un tartarugone pieno di esperienza, l’animale saggio che ti dice come fare le cose”), ammette un problema di autostima. “Sono la bocca della verità, mi chiamavano così anche da piccola”, ha detto. “Ogni tanto finisco per auto sabotarmi. Mi sono resa conto che non posso lavorare sotto pressione. Sono abituata a lavorare nel sociale, nel mondo della disabilità, in un benessere tranquillo. Cucinare è un mio sfogo leggero. Sapevo a cosa andavo incontro, ma stando lì ho capito che sotto pressione e senza tempo per pensare non do il meglio di me. Non credo che avrei potuto fare di meglio di quanto ho fatto. Non sono fatta per le competizioni. A Masterchef sei giudicato in tutto, anche come persona. Spesso e volentieri mi sono sentita fuori luogo, come si nota bene dalle mie espressioni. Rispetto alla prima puntata, ieri ero un’altra persona, avevo gli occhi spenti. Sono stata male a rivedermi”.