Mare Fuori 4, Stasera su Rai 2 la quinta puntata: l'esame di Kubra, la scelta di Edoardo e il coraggio di Cucciolo

Continua su Rai 2, il mercoledì sera, la quarta stagione di Mare Fuori. Ecco le anticipazioni della quinta puntata, articolata in due episodi movimentati e ricchi di sorprese, a cominciare da un atteso coming out.

Come ogni mercoledì da qualche settimana a questa parte, stasera bisogna sedersi in poltrona davanti al televisore, perché, in prima serata su Rai 2, c'è la quarta stagione di Mare Fuori, la serie ambientata in un immaginario carcere minorile di Napoli che ha appassionato e ancora sta appassionando l’Italia intera. Proprio per l’affetto e la fedeltà del pubblico, il regista Ivan Silvestrini ha scelto di aggiungere alle classiche 12 puntate altri quattro episodi, con un finale di stagione clamoroso che ha lasciato tutti in vibrante attesa. Ma non preoccupatevi: non abbiamo intenzione di anticiparvi nulla. Concentriamoci allora sulla nuova puntata, che sarebbe la quinta, dove ritroviamo i personaggi che abbiamo tanto amato alle prese con contrasti continui con il mondo degli adulti, che non capisce, non vuole vedere e, più o meno consapevolmente, ha avviato i figli verso la criminalità.

Nato da un'idea di Giorgia Farina, Mare Fuori avrà una quinta stagione diversa dalle precedenti. Né Ivan Silvestrini né la stessa Giorgia Farina, che ha avuto l'idea della serie, saranno nella squadra creativa. Addirittura è stata annunciata una sesta stagione, in cui, come nella quinta, non rivedremo alcuni ragazzi a cui ci eravamo affezionati nelle prime stagioni. Tornando alla quarta, troviamo, tra i protagonisti: Massimiliano Caiazzo, Matteo Paolillo, Maria Esposito, Carmine Recano, Lucrezia Guidone, Giacomo Giorgio, Domenico Cuomo, Artem, Vincenzo Ferrara.

Mare Fuori 4: dove eravamo rimasti?

Nella scorsa puntata di Mare Fuori, Edoardo, che ha capito di amare più Teresa che Carmela, è andato a cena dai genitori di Teresa. Il padre ha accettato di far lavorare il ragazzo nell'azienda di famiglia, ma, quando è rimasto solo con lui, gli ha detto che dovrà rigare dritto e che la figlia si sarebbe accorta di che razza di persona è il papà del bambino che porta in grembo. Edoardo ha così cominciato con il nuovo impiego, che si è rivelato noiosissimo. Alina, che è la ragazza misteriosa che non parla, ha salvato Cardiotrap e Crazy J dall'incendio provocato da quest'ultima e ha poi detto all'amico che è alla ricerca del fratello piccolo con cui condivideva l'orfanotrofio e che è stato poi adottato. Crazy J, che ha compiuto 18 anni, ha lasciato l'IPM ed è stata trasferita nel carcere milanese di San Vittore, mentre Consuelo ha riconosciuto la voce di Mimmo, che era presente allo stupro. Poco dopo, suo figlio Pietro ha rubato la pistola del Comandante dal cassetto della sua scrivania. Pino ha comprato e ristrutturato un basso nel quale intende vivere con Kubra. Infine, Rosa Ricci ha ricevuto una proposta di matrimonio da parte di Carmine e ha chiesto alla direttrice dell’IMP di accompagnarla al mausoleo della famiglia Ricci.

Mare Fuori 4: anticipazioni della quinta puntata

La quinta puntata della quarta stagione di Mare Fuori è composta da due episodi: Crescere troppo in fretta e C'è sempre una prima volta.

Crescere troppo in fretta

Rosa Ricci accetta la proposta di matrimonio di Carmine e chiede a Sofia di essere trasferita in una casa famiglia. Nel frattempo, grazie a un flashback, apprendiamo che Ciro ha scoperto che la madre era "prigioniera" in una clinica psichiatrica dove Don Salvatore l'aveva rinchiusa. Nel frattempo Alina è fuggita dall'IMP ma viene riacciuffata, e quindi si arrabbia con Cardiotrap, da cui si sente tradita perché il ragazzo ha capito dove si nascondeva. Cardiotrap le risponde per le rime, dicendole che anche lui è seccato perché Alina gli ha mentito. Intanto Beppe e Consuelo parlamo di Mimmo decidono di non dire niente a Carmine. Kubra supera l'esame di maturità, mentre Diego, per l'agitazione, non passa quello di terza media, ma Beppe convince la commissione a dare una seconda possibilità al ragazzo. Rosa Ricci comunica a Carmela che si sposerà e le chiede di farle da damigella, mentre Carmine vorrebbe che fosse Massimo il suo testimone, ma il Comandante, ancora accecato dalla rabbia per ciò che è accaduto a Consuelo, risponde no. Infine, Luigi si riconcilia con il fratello e fa coming out, dicendo in privato a Milos che tra loro è finita.

C'è sempre una prima volta

Pietro, che si è impossessato della pistola del padre, la punta contro Mimmo ma non ha il coraggio di sparargli. Carmine ottiene finalmente il nullaosta per uscire dall'IPM ed entrare, insieme a Rosa e a Futura, nel programma di protezione testimoni. Il ragazzo lascia il carcere, facendo ai detenuti un bellissimo discorso di saluto. Rosa dice a Luigi che non porterà con sé il patrimonio dei Ricci perché si tratta di soldi sporchi, e che l'erede di Don Salvatore è Edoardo. A quel punto Luigi e Micciarella cominciano a pensare che sarebbe bellissimo se fossero loro ad ereditare l'impero dei Ricci. Kubra ottiene il permesso di trascorrere una giornata con Pino e i due fanno l’amore per la prima volta. Carmela ha scoperto che Edoardo lavora per il padre di Teresa e lo affronta. Lui le dà il benservito dicendole di amare Teresa più di lei. Infine apprendiamo qualcosa di più sul passato di Maria Ricci, e cioè che Ciro le ha procurato un documento di identità falso e le ha preso una casa. Il ragazzo, che ha ceduto alla criminalità, è stato rinchiuso nell'IMP e la mamma non ha avuto il coraggio di andarlo a trovare. Infine, Cardiotrap e Pino hanno scoperto dove sta il fratello di Alina.