Mare Fuori 4, stasera su Rai 2 l'ultima puntata: sarà amore o vendetta? Buona condotta o malavita?

Anticipazioni TV

Termina questa sera, con gli ultimi due episodi, la quarta stagione di Mare Fuori. L'appuntamento è su Rai 2 in prima serata, per vendette, saluti e colpi di scena. La serie proseguirà con la quinta stagione, che resta confermata.

Reggetevi forte perché questa sera, in prima serata su Rai 2, va in onda l'ultima puntata della quarta stagione di Mare Fuori. Significa forse che avremo le risposte alle mille domande che continuiamo a farci dalla scorsa settimana? Non proprio, perché se così fosse, non ci sarebbero la quinta, la sesta, la settima stagione e così via.

Mare Fuori: come sarà la quinta stagione?

I fan accaniti di Mare Fuori sanno già che la quinta stagione ci sarà, e tuttavia dobbiamo aspettarci qualcosa di profondamente diverso rispetto alle prime quattro. Lo spirito della serie rimarrà lo stesso, ma innanzitutto a scrivere la sceneggiatura non sarà più Cristiana Farina, che è considerata un po’ la mamma di Mare Fuori perché è stata lei ad avere l'idea dell'IPM. Inoltre dietro la macchina da presa non troveremo Ivan Silvestrini ma Ludovico Di Martino, che per il cinema ha diretto I viaggiatori e La Belva. Silvestrini, comunque, ha salutato i fan con una lettera che ha postato su Instagram dalla quale emerge quanto la serie sia stata importante per lui. Sempre su Instagram il regista ha spiegato (in una storia) il perché del suo addio a Mare Fuori:

Molti motivi, per lo più personali.

Ho messo tutto me stesso in questa stagione, credo di non poter dare di più. Mare Fuori ha bisogno di nuova energia, la prossima stagione sarà un po’ una ripartenza, credo, probabilmente entreranno tanti nuovi personaggi, sarà un nuovo inizio.

Una nuova visione farà bene alla storia.

Tornando a Cristiana Farina, nel prossimo futuro si occuperà di altri progetti, ma non è detto che non leghi nuovamente il suo nome alla serie, magari per un'eventuale settima o ottava stagione.

Mare Fuori 4: anticipazioni dell'ultima puntata

L’ultima puntata della quarta stagione di Mare Fuori è divisa in due episodi: Ogni inizio ha una fine e Per sempre. Per non rovinarvi la sorpresa, di certo non vi racconteremo la fine della puntata, ma vi daremo giusto qualche informazione.

Sul cellulare che Wanda ha regalato a Rosa c'è un video dell'ospedale in cui Don Salvatore è stato ucciso e si capisce chiaramente che il colpevole è Edoardo. vedendolo, Rosa rimane malissimo e tutte le sue certezze crollano. Mimmo denuncia Donna Wanda come mandante dello stupro di Consuelo, ma la mamma del ragazzo gli dice di non testimoniare in tribunale altrimenti gli scagnozzi di Donna Wanda ammazzeranno i suoi fratellini. Kubra si appresta a lasciare l'IPM. Non ama più Pino e non ama nemmeno Diego, e vuole pensare a studiare per diventare avvocato. Sarà trasferita all'IPM di Torino e potrà poi andare a vivere con suo padre Beppe. Massimo porta una lettera di dimissioni a Sofia, che però la strappa convincendolo a restare. Nel frattempo Raffaele si ricorda che ha ucciso Alfredo vicino al Cimitero di Poggioreale e che l'uomo aveva un borsone vuoto, e così si rende conto che il tesoro dei Ricci non può che trovarsi nel mausoleo di famiglia. Edoardo dovrebbe andare in barca con Teresa, ma la convince a non partire e, mentre lei dorme, se ne va. Il ragazzo ha saputo da Carmela dove stanno i soldi dei Ricci e, intenzionato a diventare il boss numero uno della camorra, le propone di tornare con lui. Mentre il giorno delle nozze con Carmine si avvicina, Rosa trascorre una giornata al mare con il futuro sposo. I due ragazzi fanno l'amore e poi Rosa torna a casa di Sofia. Arriva all'IPM il ragazzo che aveva trascorso con Silvia la notte in cui Alfredo è morto. Dice di chiamarsi Angelo e finge di non aver mai visto la ragazza.

Appuntamento dunque questa sera in prima serata su Rai 2 con il finale di stagione di Mari Fuori 4.