Màkari: Stasera parte su Rai1 la seconda Stagione della Fiction con Claudio Gioè

Dopo una prima stagione trionfale, torna da stasera fra commedia e giallo la fiction Màkari sempre diretta da Michele Soavi e con protagonista Claudio Gioè insieme alle bellezze della Sicilia.

Tutto cambia, ma rimane uguale a Màkari. Saverio, insieme al caro Piccionello, continua la sua bella vita di scrittore squattrinato e orgoglioso nullafacente. Dopo una prima stagione accolta con grande successo, torna da stasera Màkari, fiction della prima serata di Rai1 all’insegna del giallo e della commedia, tratta dai romanzi di Gaetano Savatteri editi da Sellerio editore. Diretta da Michele Soavi, prodotta da Palomar in collaborazione con Rai Fiction, con Claudio Gioè protagonista, insieme a Domenico Centamore e Ester Pantano.

Suleima è a Milano, mentre Saverio Lamanna soffre di lontananza e gelosia. Màkari torna con nuove puntate con protagonista lo scrittore per vocazione e detective per caso. Brillante, ironico e disincantato, alle prese con tre nuove indagini, Lamanna ci conduce Insieme a Piccionello e a Suleima alla scoperta di una Sicilia dagli scenari magici, imbevuta del fascino eterno della Magna Grecia e alle prese con i drammi e le contraddizioni di oggi.

Le anticipazioni su Il delitto di Kolymbetra, l’episodio di Stasera di Màkari seconda stagione

Suleima vive a Milano da un anno e la relazione con Saverio comincia a soffrire per questa distanza. Infatti non si vedono da un bel po’. Ma si apre una possibilità di ritrovarsi! Suleima verrà qualche giorno in Sicilia, per lavoro. E Saverio la raggiunge ad Agrigento insieme a Piccionello. Non vuole lasciarsi scappare quest’occasione di riabbracciarla, anche perché la ragazza arriva con il suo capo, Teodoro Bettini, una specie di semidio, del quale Saverio è da tempo gelosissimo, e quindi a motivarlo è anche il desiderio di sorvegliare la situazione e marcare il territorio.

Nel frattempo, ad Agrigento, viene ritrovato il cadavere del Professor Demetrio Alù, grande archeologo e massimo esperto dei Templi, che Saverio e Peppe avevano conosciuto in quei giorni. Saverio capisce subito che il movente del delitto ha a che fare con il responso che avrebbe dovuto dare Alù circa il più grande mistero della Valle: dove si trovino i resti del Teatro Antico di Agrigento. Mistero dal quale adesso dipendono interessi enormi. Saverio si troverà a dover dipanare la matassa intricata dell’omicidio, ma anche la trama delle passioni e delle tensioni dei personaggi che vi ruotano attorno. E alla fine una meravigliosa novità: a causa di un nuovo progetto, carico di speranze e ideali, Suleima potrà tornare definitivamente in Sicilia! Ma c’è dell’altro, qualcosa che non può che rovinare la festa al nostro Saverio.