Màkari 4, stasera su Rai 1 la seconda puntata: Saverio Lamanna padre di un terremoto

Si rinnova, questa sera in prima serata su Rai, l'appuntamento con la quarta stagione di Màkari, la serie con Claudio Gioè ambientata in Sicilia e tratta dai libri di Gaetano Savatteri. Ecco le anticipazioni della seconda puntata.

Questa sera - 26 ottobre 2026 - in prima serata, torna, con la seconda puntata, Màkari, la serie soft crime con Claudio Gioè e Domenico Centamore ispirata ai libri di Gaetano Savatteri e diretta da Riccardo Mosca e Monica Vullo. Divisa in quattro puntate o serate, ci porta in una splendida località siciliana (la Màkari del titolo) in cui l'ex giornalista Saverio Lamanna, che si diletta nella scrittura di romanzi gialli, si è trasferito da un po', ritrovando gli amici di un tempo e l'amore. Nella nuova stagione, che è la quarta, la sua Suleima parte per lavoro, e il nostro, oltre a risolvere casi con l'amico di vecchia data Peppe Piccionello, scopre di avere una figlia, Arianna, di cui accetta di prendersi cura per qualche mese. Il compito non è affatto facile, dal momento che la ragazza è un'adolescente ribelle che non ha nessuna voglia di rimanere a Màkari. Piccionello, dal canto suo, sembra molto più sereno, forse perché innamorato e riamato da Azrah. Ritroviamo anche Marilù, il Vicequestore Randone, il papà di Saverio e la bella professoressa Michela Pacino, che non è del tutto indifferente a Lamanna.

Nella scorsa puntata di Màkari, Saverio e Peppe hanno risolto il caso di un uomo uscito dal carcere dopo aver scontato una pena di 20 anni e brutalmente ucciso dal cognato. Saverio ha rivisto Michela dopo tanto tempo e la donna gli ha comunicato la sua intenzione di sposarsi con uno scrittore bello, fatuo e famoso. Saverio ha scoperto che l'uomo tradiva Michela e l'ha salvata dalle sue grinfie. Come già detto, nella sua vita è piombata Arianna, e l'inizio della convivenza è stato piuttosto disastroso.

Màkari 4: Anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata della quarta stagione di Màkari si intitola Le stelle non vogliono sapere ed è stata scritta da Leonardo Marini e Salvatore De Mola a partire dall'omonimo racconto di Gaetano Savatteri.

Saverio proprio non riesce a domare Arianna, che vorrebbe andare a studiare in un prestigioso ed esclusivo college milanese. Lo scrittore stenta a trovare un canale di comunicazione con la ragazza e decide di chiedere aiuto a suo padre. Lamanna, inoltre, deve fare i salti mortali per nascondere la verità a Suleima. Nel frattempo, qualcuno uccide lo chef Pino Mendolia, amico di vecchia data di Marilù, nella cucina del suo ristorante stellato. Naturalmente Saverio e Peppe Piccionello si buttano a capofitto nelle indagini, ma il caso si rivela particolarmente spinoso.

Appuntamento dunque, questa sera in prima serata su Rai 1, con la seconda puntata della quarta stagione di Màkari.

Ricordiamo che nella serie recitano, oltre a Gioè e Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Filippo Luna, Serena Iansiti, Giovanna Rosace, Tuccio Musumeci ed Eurydice El-Etr.