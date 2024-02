Màkari 3: Anticipazioni della seconda puntata, in onda stasera su Rai 1, e l'intervista a Ester Pantano e Antonella Attili

Anticipazioni TV

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna Màkari, la serie sulle indagini di Saverio Lamanna e Peppe Piccionello. Ecco le anticipazioni della seconda puntata e una videointervista alle protagoniste femminili Ester Pantano e Antonella Attili.

Anche questa sera possiamo tornare in una splendida Sicilia dalle acque cristalline e il sole alto nel cielo grazie a Màkari, la serie con Claudio Gioè tratta dai racconti e dai romanzi di Gaetano Savatteri che mescolano la commedia con il giallo. Andrà in onda, in prima serata su Rai 1, la seconda puntata della terza stagione, che porta la firma di due nuovi registi: Monica Vullo e Riccardo Mosca. Nel cast troviamo anche Domenico Centamore, Ester Pantano, Antonella Attili, Tuccio Musumeci, Serena Iansiti ed Eugenio Franceschini. Come ha spiegato Carlo Degli Esposti di Palomar, la nuova stagione potrebbe avere come titolo Il dramma della gelosia, anche se poi non sono previsti avvenimenti tragici per i protagonisti della fiction. Possiamo però dire che la relazione amorosa fra Saverio Lamanna e Suleima subirà minacce su più fronti.

Màkari 3: dove eravamo rimasti?

Nella prima puntata della nuova stagione, Lamanna e Piccionello hanno risolto il caso di un omicidio che aveva a che vedere con due ex di Saverio, che non si sono mai più rivolte la parola perché Saverio ha lasciato una per tuffarsi fra le braccia dell'altra. Il nostro "sbirro di penna" è costretto a fare un tuffo nel passato, anche se non vorrebbe, quando il marito di una delle due viene assassinato. Nel frattempo Saverio Lamanna ha cominciato a insegnare, caldeggiato da una splendida professoressa che lo guarda con gli occhi a forma di cuore. Quasi contemporaneamente è arrivato a Màkari l'amico del cuore di Suleima, che però è stato anche un suo ex fidanzato e un grande amore.

Màkari 3: Anticipazioni della seconda puntata

La seconda puntata della terza stagione di Màkari si intitola La città perfetta e vedrà Saverio Lamanna e Peppe Piccionello recarsi a Ghibellina per un convegno a cui il giornalista-scrittore desidera partecipare. Ghibellina è stata distrutta da un terremoto nel 1968 e, in questa seconda puntata della serie, sarà teatro di un altro evento funesto. L'organizzatore del convegno, che si chiama Leone, verrà infatti assassinato. A indagare sulla sua morte saranno Saverio e Peppe, che cominceranno a sospettare che l'uccisione dell’uomo sia collegata in qualche modo proprio al terremoto.

Màkari 3: la nostra intervista a Ester Pantano e Antonella Attili

Quando Màkari è stata presentata a Roma, abbiamo avuto la fortuna di fare quattro chiacchiere con gli interpreti principali, e se la scorsa settimana vi abbiamo mostrato la nostra videointervista a Claudio Gioè e Domenico Centamore, oggi è la volta di Ester Pantano e Antonella Attili. Conoscerle è stato molto bello. Eccole a voi!





Màkari è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction. La terza stagione della serie, composta da quattro serate, è stata sceneggiata da Leonardo Marini, Salvatore De Mola, Attilio Castelli, Carlotta Massimi e Ottavia Madeddu.