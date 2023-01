Lolita Lobosco: tutto sulla Puntata di Stasera della fiction di gran successo di Rai 1

Anticipazioni TV

Quarto appuntamento questa sera per la vicequestore di Bari Lolita Lobosco le cui indagini proseguono in territori sempre appassionanti almeno tanto quanto la sua vita personale e sentimentale. Tutte le anticipazioni sulla fiction della domenica di Rai 1.

Gli occhi di Luca. E questo il titolo dell'episodio, il quarto, di Le indagini di Lolita Lobosco in onda questa sera, domenica 29 gennaio su Rai 1. Una storia originale, che non segue la trama di un romanzo della serie di Gabriella Genisi, pur rimanendo ovviamente ancorata a quei personaggi, alle atmosfere e alle loro dinamiche interne che tanto successo stanno avendo anche in questa seconda stagione, in cui veleggia fra il 27 e il 28% di share con oltre 5 milioni di italiani ancorati ogni domenica davanti al televisore. Ovviamente accadrà anche stare.

In questura la quotidianità è segnata da complessi casi da risolvere, per Luisa Ranieri alias Lolita Lobosco, non che nella vita privata le cose siano poi tanto più semplici. La convivenza non fa per lei, l'abbiamo capito, mentre i sentimenti si ingarbugliano ancora di più con l'irruzione dal passato di una figura molto affascinante. Rimane la certezza dei personaggi intorno a Lolita, spassosi e ben interpretati. A partire dalla madre, Lunetta Savino, il suo fido collega Antonio, Giovanni Ludeno, la migliore amica Marietta, Bianca Nappi. Non dimentichiamo però anche Filippo Scicchitano, Maurizio Donadoni, Nunzia Schiano, Mario Sgueglia e molti altri.

Le Anticipazioni sull'episodio di Stasera di Lolita Lobosco 2

I guai per Lolita non finiscono mai: mentre Danilo è lontano per lavoro, il giovane Domenico, che Lolita ha già aiutato nella prima stagione, si è fatto arrestare per furto e, tanto per non farsi mancare niente, un prete è stato ucciso in maniera efferata proprio davanti all’altare. Dopo aver chiesto aiuto ad Angelo, che gestisce un cantiere navale, per inserire Domenico in un programma di lavori socialmente utili, Lolita inizia a indagare su alcuni conflitti nell’ambito della gestione dei fondi della parrocchia che la condurranno a una scoperta inaspettata.

La storia tra Lolita e Danilo sembra toccare un punto di non ritorno, quando lui decide di dare la priorità alla sua carriera da giornalista. Le difficoltà in casa continuano anche per Forte ed Esposito, mentre Marietta scopre chi è la donna che le ha portato via il suo amante. L’unica che sembra avere fortuna in amore è Nunzia col suo Trifone...