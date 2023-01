Anticipazioni TV

Lolita Lobosco raccontata dalla madre Lunetta Savino

di Mauro Donzelli 22 gennaio 2023 7

Un ritorno nella sua città per Lunetta Savino che interpreta la madre di Lolita Lobosco nella fiction della domenica sera di Rai 1. Un viaggio indietro nel tempo per lei come ci racconta in questa video intervista.