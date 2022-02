Lea - Un nuovo giorno: Stasera su Rai1 la Terza Puntata della Fiction con Anna Valle e Giorgio Pasotti

Anticipazioni TV

Anche stasera 22 febbraio in prima serata su Rai 1 ci aspetta la storia di Lea - Un nuovo giorno, fiction interpretata da Anna Valle e Giorgio Pasotti: qui di seguito qualche anticipazione della terza puntata, che si articola in due episodi, che ruotano sempre sull'infermiera del titolo, presenza importante del reparto di pediatria all'ospedale di Ferrara, dove incontra di nuovo il primario Marco (Pasotti), suo ex-marito, mentre sente battere il cuore per un nuovo amore, il musicista Arturo (Mehmet Günsür).

Lea - Un nuovo giorno, le anticipazioni della terza puntata

Nel quinto episodio, "La casa dei ricordi", Marco non vuole vendere la casa che lui e Lea avevano prima del divorzio, nonostante ci siano degli acquirenti. Lea è invece d'accordo? Forse ha remore anche lei... nel frattempo il reparto si trova ad affrontare il caso di Matteo, un sedicenne promessa del nuoto con una bronchite che peggiora e che sconvolge anche una festa che Lea ha deciso di organizzare nel reparto, per risollevare gli animi.

Nel sesto episodio, "Come eravamo", mentre la scintilla sembra rinascere tra Pietro e Michela (anche se costa il lavoro di lei), Anna soccorre una donna incinta in un negozio: al neonato prematuro viene dato il nome di Gabriele, guardacaso lo stesso nome che Marco e Lea avrebbero voluto dare al figlio che persero. Marco propone allora a Lea di adottare Koljia, proprio quando al piccolo va amputata una gamba. La prospettiva di ricreare una famiglia sembra accolta da Lea, tanto che decide di interrompere la relazione con Arturo. Eppure c'è un'ombra sul ricongiungimento di Lea e Marco...