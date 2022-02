Lea - Un nuovo giorno, Anna Valle nella prima puntata della fiction RAI

Anticipazioni TV

Parte oggi 8 febbraio su Rai 1 la fiction Lea - Un nuovo giorno, interpretata da Anna Valle e Giorgio Pasotti, in una storia d'amore e di comprensione tra le corsie di un ospedale.

Parte su Rai 1 oggi 8 febbraio in prima serata Lea - Un giorno nuovo, una fiction in otto puntate (per quattro appuntamenti), interpretata da Anna Valle e Giorgio Pasotti, con un cast che comprende anche Mehmet Günsür e Primo Reggiani. La regia è affidata a Isabella Leoni, le sceneggiature sono di Anna Mittone e Mauro Casiraghi, con la collaborazione di Peter Exacoustos al soggetto di serie.

Lea - Un nuovo giorno, di cosa parla la fiction con Anna Valle

Lea - Un nuovo giorno è la storia di Lea (Valle), infermiera di pediatria all'ospedale di Ferrara: sta cercando di rialzarsi, dopo aver perso un figlio all'ottavo mese e aver visto naufragare il suo matrimonio con l'ex-marito Marco (Pasotti). Le cose si fanno complicate quando Marco riappare nella sua vita, come primario del reparto, dopo aver trascorso un periodo negli Stati Uniti. Proprio in questo momento infatti Lea ha la possibilità di costruire una nuova vita in compagnia del musicista Arturo (Mehmet Günsür). Riuscirà a tornare felice e a ricominciare? Il passato è da lasciarsi completamente alle spalle?

Lea - Un nuovo giorno, le anticipazioni della prima puntata

Nel primo episodio di Lea - Un nuovo giorno, la nostra protagonista, appena tornata dall'aspettativa, incontra sulla strada di Ferrara il musicista Arturo. Al lavoro viene accolta con calore dalle colleghe, occupandosi subito di due casi: un piccolo bambino russo adottato di nome Koljia e Martina, figlia proprio di Arturo, salvata in extremis da uno shock anafilattico dal primario Marco, l'ex-marito di Lea, anche lui tornato a Ferrara come primario.

Nel secondo episodio, mentre Lea si prende cura della grave malattia di Koljia, Lea indaga sulla patologia cardiorespiratoria del piccolo Mattia: potrà essere un problema ereditario? Suo padre però non l'ha mai voluto riconoscere e si rifiuta di sottoporsi a esami. Marco e Lea risolveranno la situazione, ma Lea per ora vorrebbe aprire il cuore ad Arturo...