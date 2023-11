Lea - I nostri figli: Stasera su Rai1 la Terza Puntata della Seconda Stagione della fiction con Anna Valle

Anticipazioni TV

Ritroviamo Arturo e Lea tre anni dopo gli eventi della prima stagione. Stasera 16 novembre proseguono i nuovi episodi di Lea - I nostri figli con la terza puntata.

È l'anniversario di Arturo e Lea, tre anni dopo gli eventi della prima stagione. Sebbene la sua carriera musicale lo impegni spesso a Londra, Arturo, Martina e Lea sono ormai una famiglia. Al contrario, Marco e Anna affrontano con fatica l'affido condiviso della figlia Gioia e sembrano non riuscire a venirsi incontro.

In questa seconda serata della fiction, Lea affronta Martina sull'incontro con la presunta madre biologica e ne parla con Arturo che sembra titubante. Ignorando i consigli, Martina chiede nuovamente un incontro alla "madre". A seguire, Anna parte per il corso di aggiornamento e Marco fatica a conciliare il lavoro con la paternità. Sofia è agli arresti domiciliari, mentre alla piccola Camilla è diagnosticata la malattia di Wilson.

La regia della serie è affidata a Fabrizio Costa. Si tratta di una co-produzione Rai Fiction e Banijay Studios che si avvale nel cast della presenza di Anna Valle, Giorgio Pasotti, Mehmet Günsür, Eleonora Giovanardi, Primo Reggiani, Daniela Morozzi, Manuela Ventura, Marina Crialesi, Rausy Giangarè, Claudia Vismara, Jerry Mastrodomenico, Alan Cappelli Goetz, Sara D'Amario, Lorena Cacciatore, Bernardo Casertano, Sara Zanier, Cloe Günsür, Christian Monaldi e Angela Curri.

Lea: la trama della terza puntata della seconda stagione

Lea - I nostri figli | Episodio 5: Scelte

I medici valutano un trapianto di fegato per Camilla: candidata per la donazione è Sofia. Arturo, sentendosi in colpa, torna in Italia. A Jacopo è diagnosticata un'insufficienza mitralica.

Lea - I nostri figli | Episodio 6: Amore che vieni, amore che vai

Lea affronta Arturo. Ferita, Valeria è operata e si avvicina a Marco. I genitori di Camilla acconsentono l'intervento per il trapianto da parte di Sofia. Jacopo rivela la verità a Martina.

Va in onda stasera domenica 26 novembre 2023 alle 21:25 la terza puntata di Lea su Rai1.