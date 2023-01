Le indagini di Lolita Lobosco tornano con una Terza Serata: tutte le Anticipazioni

Anticipazioni TV

Impossibile distinguere la vita professionale da quella privata per Lolita Lobosco alias Luisa Ranieri, del resto questo intreccio è quello che rende così appassionante le sue indagini che tornano stasera su Rai 1. Tutto quello che dobbiamo aspettarci.

Una certezza, una garanzia e un personaggio a cui il pubblico ormai è affezionato. Stiamo parlando di Lolita Lobosco e della seconda stagione delle sue indagini, in prima serata la domenica su Rai 1, anche stasera 22 gennaio, che veleggiano su ascolti sontuosi, oltre i 5 milioni di telespettatori con uno share che supera il 28%. Parte importante di questo successo è legata all'interpretazione di Luisa Ranieri nel ruolo della vicequestore, tanta personalità e un pizzico di sana follia, oltre al rigore di una tutrice della legge. Ma anche agli altri attori come Lunetta Savino, Filippo Scicchitano, Giovanni Ludeno, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni e molti altri.

Le indagini di Lolita Lobosco, seconda stagione, è una serie diretta da Luca Miniero, prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, scritta da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani, adattando liberamente i romanzi di Gabriella Genisi, editi in Italia da Sonzogno e Marsilio Editori. Per Lolita sul lavoro le difficoltà sono molte, la vita privata della nostra protagonista non è meno complessa: alla gestione del fidanzamento con un uomo molto più giovane, Danilo, si aggiungono le preoccupazioni per Nunzia e il suo speciale rapporto d’amicizia con Trifone, i dissidi di Forte con la moglie Porzia e la nuova sfida di Esposito con la fidanzata Caterina, per non parlare dei disastri sentimentali dell’amica del cuore Marietta.

Le Anticipazioni sul Terzo Episodio de Le indagini di Lolita Lobosco 2

La terza serata è dedicata alla storia Viva gli sposi, tratta liberamente dal romanzo Dopo tanta nebbia di Genisi. Questa volta Lolita, che si sta lentamente avvicinando alla verità sull’omicidio del padre, si trova a dover indagare su una morte insolita e tragica al tempo stesso: la professoressa di un liceo esclusivo di Bari è stata uccisa al banchetto di matrimonio di una sua collega. Lolita si muove su diverse piste che la spingono a indagare l’ambiente familiare e professionale della vittima.

Ma quando il caso pare risolto è la sparizione di un ragazzo di quel liceo ad aprire alla vicequestore una nuova, agghiacciante, ipotesi investigativa. Lolita si fa consigliare e consolare dall’amica Marietta sulla sua situazione sentimentale con Danilo, con cui sono nate le prime incomprensioni, a causa della difficile decisione di vita che il ragazzo ha preso. Angelo, intanto, cerca di riavvicinarsi a Lolita e riconquistare la sua fiducia