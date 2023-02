Le indagini di Lolita Lobosco: le Anticipazioni sull'Ultima Puntata

Anticipazioni TV

Un lungo viaggio fra indagini criminali e sommovimenti del cuore nella sua vita privata. Stasera Lolita Lobosco giunge a conclusione della seconda stagione con una Luisa Ranieri sempre più in vista di un bivio. Come aspettarci dall'ultima puntata.

L'abbiamo vista sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, Lolita Lobosco, o meglio Luisa Ranieri, splendida ed elegantissima, che la incarna con immutato successo anche in questa seconda stagione. Le avventure della vicequestore della polizia di Bari giungono all'attesa conclusione. Ultima puntata stasera, domenica 12 febbraio in prima serata su Rai 1, raccogliendo il testimone del carrozzone del Festival, per Le indagini di Lolita Lobosco. Una serie che continua a veleggiare intorno al 28% di share, un risultato davvero eccellente.

Luca Miniero è il regista di una fiction basata sui personaggi e i romanzi di Gabriella Genisi, editi da Sonzogno e Marsilio Editori. Prodotta da Angelo Barbagallo e Luca Zingaretti, scritta da Daniela Gambaro, Massimo Reale, Vanessa Picciarelli e Chiara Laudani. Insieme a Luisa Ranieri, nel cast ci sono Filippo Scicchitano, Mario Sgueglia, Lunetta Savino, Bianca Nappi, Maurizio Donadoni, Giovanni Ludeno e Jacopo Cullin.

Lolita sceglie di rimanere se stessa, un irresistibile mix di esplosiva bellezza e intelligenza emotiva che le permette non solo di affermarsi, ma anche di combattere alcuni pregiudizi ancora esistenti nei confronti delle donne al comando. Sempre alle prese con nuovi casi di omicidio che saprà risolvere con acume e creatività. Rimane poi la promessa fatta a suo padre alla fine della prima stagione, quella di trovare il suo assassino.

Le Anticipazio sull'Ultima Puntata di Lolita Lobosco

Il titolo dell'espisodio finale è chiaro, Ultimo atto, e racconta di giorni difficili per Lolita. Non bastavano la frattura con Danilo e il senso di sconfitta per non essere venuta a capo dell’omicidio di suo padre... Ci voleva pure un omicidio in un teatro di periferia! Così, assieme ai suoi fidati collaboratori Forte ed Esposito, Lolita si mette alla ricerca di indizi sulla morte di un attore che è stato assassinato sul palcoscenico a colpi di forbici da sartoria. Per trovare il bandolo della matassa, Lolita deve muoversi in un mondo popolato di attrici invidiose, produttori truffati e amanti tradite.

Una promozione per Forte riporta la gioia a casa con Porzia, come anche una notizia inaspettata rallegra Lello e Caterina, per i quali è finalmente tempo di convolare a nozze. Lolita, al fianco di Angelo, sembra ritrovare la spensieratezza di quand’era ragazza, ma la verità sulla morte del padre si svela davanti ai suoi occhi con una scoperta dolorosa e inimmaginabile