Laura 30 World Tour, stasera su Canale 5 il concerto evento che celebra la straordinaria carriera di Laura Pausini

Anticipazioni TV

Sabato 14 giugno, in prima serata su Canale 5, arriva Laura 30 World Tour il concerto evento che celebra la straordinaria carriera di Laura Pausini, icona pop di fama internazionale.

Laura 30 World Tour, il concerto evento in prima serata su Canale 5

Il concerto dall’Unipol Forum di Assago (Milano) - tappa del “Laura Pausini World Tour 2023/2024” che ha toccato oltre 80 città - ripercorre gli oltre trent’anni di carriera e di grandi successi attraverso la voce unica e coinvolgente della pop star.

Un viaggio intenso, fatto di passione e autenticità, che unisce Laura e il suo pubblico in un appuntamento televisivo ricco di musica ed emozione.

Dopo l’ottimo risultato del documentario omonimo su Mediaset Infinity - quasi 3 milioni di visualizzazioni - Mediaset dedica una serata speciale all’artista italiana più premiata al mondo.

Con 75 milioni di dischi venduti, oltre 5.8 miliardi di streams totali a oggi e un palmarès di prestigio che comprende un Grammy Award, 5 Latin Grammy Awards, un Emmy, un Golden Globe e una nomination agli Oscar, Laura Pausini continua a segnare la storia della musica. Prima artista italiana ad esibirsi allo Stadio di San Siro e al Circo Massimo, nel 2023 è stata inoltre insignita del titolo di Person of the Year dalla Latin RecordingAcademy, un riconoscimento storico per una non madrelingua spagnola. Laura 30 World Tour è prodotto da Friends TV.