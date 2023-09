La Voce Che Hai Dentro, Anticipazioni: la Seconda Puntata della Fiction non va in onda Stasera su Canale5

Anticipazioni TV

Salta l'appuntamento stasera, giovedì 21 settembre 2023, con la seconda puntata de La Voce Che Hai Dentro, la Fiction di Canale5, che vede Massimo Ranieri nei panni di un discografico, alla ricerca di riscatto. La Fiction andrà in onda venerdì 22 settembre 2023. Scopriamo le Anticipazioni dell'episodio.

Il secondo appuntamento de La Voce Che Hai Dentro, la serie TV con Massimo Ranieri nei panni di un talentuoso produttore discografico, caduto in disgrazia dopo essere stato accusato ingiustamente di omicidio, non andrà in onda stasera bensì ci farà compagnia venerdì 22 settembre 2023. Un cambio di palinsesto per anticipare la puntata del Grande Fratello. La Fiction ci aspetta su Canale5 alle ore 21.30. Scopriamo insieme le Anticipazioni e le trame dei due episodi di oggi:

La Voce Che Hai Dentro: Anticipazioni seconda puntata di stasera 22 settembre 2023

Nella seconda puntata de La Voce Che Hai Dentro, in onda stasera su Canale5, Michele si trova a dover gestire Regina e il suo carattere, non proprio semplice. Il discografico riesce per fortuna a salvare la ragazza da un disastro annunciato, provocato dal rilascio online di una sua canzone. Intanto i due continuano a tentare di creare un pezzo adatto a vincere il contest, a cui il Ferrara ha deciso di partecipare insieme alla trapper. Giulio invece chiede a Maria di sposarlo ma lei non è entusiasta dell’idea mentre Raffaele, in balia di Russo, cerca di mettere i bastoni tra le ruote al padre, per guadagnare tempo e impedire a Regina di firmare il contratto con la Parthenope. Il giovane, per riuscirci, deve tampinare la cantante e questo suo atteggiamento finisce per mettere in crisi il suo matrimonio. Antonio invece cerca di lanciare Vincenzo e ottiene un provino per il suo protetto alla Russo Records. Come la prenderà suo padre?

La Voce Che Hai Dentro: ecco la Trama della Fiction con Massimo Ranieri

Massimo Ranieri torna in TV con un nuovo appuntamento su Canale5. L’artista è il protagonista de La Voce Che Hai Dentro. La Fiction è composta di quattro prime serate, per un totale di otto episodi. Ecco la trama:

Ranieri interpreta Michele Ferrara, il proprietario della Parthenope Edizioni Musicali, una casa discografica di grande successo, il cui lavoro si è purtroppo fermato, dopo l’arresto di Michele, accusato di aver ucciso suo padre Domenico, una vecchia gloria della musica partenopea. Michele ha sempre professato la sua innocenza ma ha conquistato la libertà soltanto dopo dieci anni. In questo tempo le cose sono molto cambiate e al suo ritorno a casa capirà di doversi rimboccare le maniche più del previsto. Il panorama musicale, in questi anni, si è movimentato tantissimo e per evitare il fallimento e la vendita della sua etichetta al suo acerrimo nemico Gaetano Russo, dovrà inventarsi qualcosa di diverso e a tratti folle: selezionare e scritturare talenti emergenti. Ma la vera illuminazione per andare avanti la troverà grazie all’incontro con la giovane trapper Regina, una ragazza confusa e piena di rabbia ma dall’indubbio talento.

Michele si ritroverà a farle da mentore e da guida così come dovrà tornare a essere il perno centrale della sua famiglia, anche essa – come Regina – completamente allo sbaraglio e ormai disillusa che le cose si possano sistemare. Riuscirà a salvare se stesso, i suoi cari e la sua carriera? Ma soprattutto riuscirà a far capire a chi gli sta intorno che quello che vale la pena ascoltare è la voce che si ha dentro, unica bussola in un mondo che sembra ormai perduto?

La Voce Che Hai Dentro va in onda alle ore 21.30 su Canale5.