La strada del silenzio, stasera su Canale 5 la quarta e ultima puntata della serie thriller

Su Canale 5 in prima serata va in onda stasera il quarto e ultimo appuntamento con La strada del silenzio, la serie greca di stampo thriller, dove si cerca di salvare un gruppo di bambini rapiti. Le trame del decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo episodio.

Su Canale 5 in prima serata il 3 agosto va in onda il quarto e ultimo appuntamento con La strada del silenzio, la serie greca di stampo thriller in 13 episodi, dei quali vengono trasmessi oggi il decimo, undicesimo, dodicesimo e tredicesimo. Scritta da Petros Kalkovalis e Melina Tsampani, diretta da Bardis Marinakis, la serie girata tra Eleusi ed Atene racconta della sparizione di uno scuolabus con nove bambini, tra i quali ci sono figli delle famiglie più altolocate della zona. Si respira un'atmosfera affine a quella dei gianni scandinavi, nelle intenzioni degli autori.

Nel decimo episodio, "Countdown" (lett. "conto alla rovescia"), Michalis evita di essere arrestato e decide con l'organizzatore del rapimento di chiedere un riscatto con un'ultima e irrevocavile scadenza. Mentre la polizia ritarda il negoziato per guadagnare ore preziose, Thalea sa che Michalis fa parte dei rapitori, ma il tempo stringe in ogni caso: uno dei bambini prigionieri nel nascondiglio si è ammalato.

Nell'undicesimo episodio, "Braccato", si trova un collegamento tra il rapimento e gli scandali legati alle attività minerarie nella zona di Vathi. Mentre Vasilis ha in mente di proseguire con la sua vendetta, Michalis non vuole avere sulle spalle la responsabilità del bambino ammalato, così decide di portarlo all'ospedale...

In "Strade separate", dodicesimo episodio, il piccolo Alkis, stabile in ospedale, viene restituito a Manto e Niketas, mentre la polizia ottiene dal bambino informazioni preziose che potrebbero chiudere il caso. Michalis non vuole saperne di parlare, mentre Vasilis mira solo a far liberare Aristea, cercando di convincere Athena a sostenerlo.

La stagione si chiude col tredicesimo episodio, "Caccia all'uomo", dove la famiglia Karouzos affronta un evento inaspettato e Michalis sta per confessare: persino i rapitori ora si aspettano che il mandante chiuda tutto e si arrenda, ma la persona in questione non ne ha la benché minima intenzione...