La strada del silenzio, la seconda puntata stasera su Canale 5 della serie thriller

Anticipazioni TV

Stasera su Canale 5 in prima serata va in onda il secondo appuntamento con La strada del silenzio, la serie thriller greca incentrata sul misterioso rapimento di un gruppo di bambini. Cosa succede nel quarto, quinto e sesto episodio?

Il 20 luglio in prima serata su Canale 5 va in onda il secondo appuntamento con la serie thriller La strada del silenzio, una produzione greca in 13 episodi, dei quali oggi verranno trasmessi il quarto, quinto e sesto. Scritta da Petros Kalkovalis e Melina Tsampani, diretta da Bardis Marinakis, la serie è stata girata tra Atene ed Eleusi, con un occhio alla cupezza dei gialli scandinavi. Le vicende ruotano sulla misteriosa sparizione di uno scuolabus con nove bambini, alcuni figli delle famiglie più facoltose. Vediamo cosa succede nei nuovi episodi.

Ricordiamo che il terzo appuntamento, il 27 luglio, comprenderà gli episodi 7-8-9, mentre il 3 agosto la stagione si concluderà con le ultime quattro puntate (10-11-12-13).

La strada del silenzio, di cosa parla la serie su Canale 5

Nel quarto episodio di La strada del silenzio, intitolato “Il riscatto”, dopo quattro giorni dal rapimento, i genitori dei bambini vogliono pagare il riscatto, chiedendo ai rapitori di abbassare la cifra richiesta. Dal momento che la polizia vuole impedire la soluzione, Nasos capisce che si andrà incontro alla strategia più pericolosa: ognuno per sé, in trattative incontrollabili con i criminali. Come impedire che le cose vadano in quella direzione?

In "Le colpe dei padri" (quinto episodio), Orpheus è messo sotto torchio dalla polizia: anche se viene rilasciato, capisce che la sua vita nella comunità è ormai impossibile, tanto che decide di fuggire. Sulla via di fuga però viene riconosciuto dal padre di uno dei rapiti: la violenza è inevitabile. La giornalista Thalia nel frattempo vorrebbe occuparsi della negoziazione, ma capisce che non è ben voluta. Nasos spera tuttavia di fare ancora affidamento su di lei. Nel frattempo, tra i rapiti Savas sembra aver trovato un modo per scappare: un condotto di ventilazione, con una grata che cede...

In "La strada del silenzio" (sesto episodio, omonimo del titolo della serie), dopo ventitré giorni dal rapimento, Nasos ha sempre maggiori difficoltà nel coinvolgere Thalia nelle negoziazioni (invisa ai suoi superiori): c'è poco tempo però, perché i genitori stanno attaccando la polizia e stanno anche cercando di portare l'opinione pubblica dalla loro parte. Chi muove le fila del rapimento sta per rivelare qualcosa...