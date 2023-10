La Storia: La prima puntata della serie di Francesca Archibugi con Jasmine Trinca in anteprima alla Festa del Cinema di Roma

Anticipazioni TV

Alla Festa del Cinema di Roma abbiamo visto in anteprima la prima puntata de La Storia, serie tv di Francesca Archibugi tratta dal romanzo di Elsa Morante e con protagonista Jasmine Trinca. Ecco le nostre impressioni e qualche utile informazione.

Oggi a Roma c'è sciopero dei mezzi pubblici, come spesso accade nei venerdì uggiosi. In giornate come questa, la città diventa o più caotica o al contrario semideserta, ma comunque sporca e con i marciapiedi impraticabili a causa delle erbacce. Entrando nella Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica, abbiamo visto un'altra Roma, se possibile ancora più allo sbando e derelitta: quella dei primi anni '40 del secolo scorso, che fa da sfondo alle dolorose vicende di una donna di nome Ida Ramundo. Di lei abbiamo letto, diverso tempo fa, nel bellissimo romanzo di Elsa Morante "La Storia", che Francesca Archibugi ha trasformato in una serie tv con l'aiuto di Giulia Calenda, Ilaria Macchia e Francesco Piccolo. Ne abbiamo avuto un assaggio di buon mattino, ed è stato magnifico entrare nel mondo di una donna che resiste ai colpi bassi della vita come una piccola barca in mezzo alla tempesta.

Da "La Storia" Luigi Comencini ha tratto un film nel 1986, affidando il ruolo della protagonista a Claudia Cardinale. Probabilmente lo abbiamo visto in uno dei suoi tanti passaggi televisivi, e l'unica cosa che ricordiamo è il grido disperato di Ida "Useppe! Useppe!".

Useppe, che sta per Giuseppe è il figlio di uno stupro, e la scelta di cominciare un libro con una violenza sessuale sembra volerci dire che i personaggi di questo accorato e insieme spietato affresco, non sanno, o meglio non possono difendersi, perché, come cantava Francesco De Gregori, "La storia non ha nascondigli, la storia non passa la mano". Oltre al soldato tedesco che mette incinta Ida, sono molte le minacce in questo racconto: la guerra, il regime fascista, i vicini di casa, la povertà e l'antisemitismo, e lo capiamo non solo da ciò che accade nel primo episodio della serie ma dallo sguardo spaventato di Jasmine Trinca, che certamente è l’attrice più giusta per interpretare Ida. Lei che è stata una madre coraggio in Fortunata di Sergio Castellitto, ha la maturità artistica per portare sulle proprie spalle il peso di un'umanità schiacciata da una guerra che hanno voluto in pochi ma che ha causato la morte di molti. Fra gli sfollati del bombardamento del Quartiere di San Lorenzo del 1943, le marce della Gioventù Italiana del Littorio e le file per un tozzo di pane, Ida diventa l'Italia: sottomessa, ingannata, ingenua, atterrita dalla paura.

La Storia: Francesca Archibugi racconta

Per Francesca Archibugi, che pure è una regista esperta, non è stato facile tradurre in immagini le pagine del romanzo di Elsa Morante "La Storia", e a questo proposito la regista ha dichiarato:

Come mettersi al servizio di un'idea tanto semplice quanto gigantesca? Con tutta l'umiltà e la fedeltà possibili. Attenzione spasmodica alla distribuzione dei ruoli, alla scelta degli attori e delle attrici, dei cani e dei bambini, delle case, delle piazze, delle scarpe e delle ciabatte. Immagini. Voci. Luci. Suoni. Il lavoro di regìa è una sequenza infinita di scelte macro e microscopiche, grandi impostazioni e minimi dettagli. Guidare un'armata di collaboratori geniali, tutti tesi allo stesso scopo: cercare di restituire nei personaggi e nelle scene lo stesso stupore, divertimento, orrore, disperazione che si è provati leggendo "La Storia" da adolescenti. Con la precisa certezza che sarebbe stato impossibile. È stato terrificante e bellissimo.

La Storia: il cast e altri pregi

La Storia è una produzione Picomedia in collaborazione con Rai Fiction e con Thalie Images. La serie tv è composta da 8 puntate e nel cast, accanto a Jasmine Trinca, figurano: Valerio Mastandrea, Francesco Zenga, Elio Germano, Lorenzo Zurzolo, Asia Argento, Giselda Volodi e Cristian Liberti, per fare soltanto alcuni nomi. Il direttore della fotografia è Luca Bigazzi, la scenografia è di Ludovica Ferrario e i costumi sono opera di Catherine Buyse e Valentina Monticelli.

Uno dei punti di forza della serie è la ricostruzione d’ambiente, che la rende un progetto ambizioso e un prodotto esportabile in molti paesi esteri. Del resto il libro della Morante è un grande romanzo popolare oltre che un romanzo storico, certamente italiano ma che affronta temi universali, perché la Seconda Guerra Mondiale l'hanno combattuta in tanti, e in questi giorni restiamo attoniti di fronte agli orrori del conflitto fra Israele e la Palestina.

La Storia: il libro, la trama e il trailer della serie tv

Pubblicato nel 1974, "La Storia" è uno dei romanzi del cuore non soltanto di Francesca Archibugi ma anche di Jasmine Trinca, che, non a caso, ha chiamato sua figlia Elsa. Come ci informa Stefania Ulivi del Corriere della Sera, il libro fu venduto in un impressionante numero di copie e scatenò subito "un'ondata di polemiche e di reazioni", a cui seguì un lungo silenzio. Fra i suoi detrattori ricordiamo Alberto Asor Rosa e Pier Paolo Pasolini.

Gli anni precisi in cui si snoda "La Storia" sono compresi fra il 1941 e il 1946. Ecco la sinossi ufficiale della serie, che andrà in onda nel primo semestre del 2024:

Roma, quartiere San Lorenzo. Alla vigilia della seconda guerra mondiale, Ida Ramundo, maestra elementare rimasta vedova con un figlio adolescente di nome Nino, decide di tenere nascoste le proprie origini ebraiche per paura della deportazione. Dopo l’ingresso dell’Italia in guerra, un giorno rientrando a casa, viene violentata da un soldato dell'esercito tedesco, un ragazzino ubriaco. Dopo lo sgomento, l'angoscia e la vergogna, scopre di essere incinta. Mentre Nino trascorre l’estate al campeggio degli Avanguardisti, Ida partorisce in segreto un bambino prematuro, piccolo e quieto, con gli stessi occhioni azzurri del padre, quel soldato ragazzino tedesco già morto in Africa. Quando Nino torna a casa e scopre il fratellino, lo accetta di slancio e se ne innamora. Lo soprannominerà Useppe. La piccola famiglia viene stravolta dagli eventi della guerra: prima Nino, fascista convinto, decide di partire per il fronte contro il parere di Ida, lasciandola sola con Useppe; poi, nel bombardamento di San Lorenzo del luglio 1943, la loro casa viene distrutta, Ida perde tutto ed è costretta a sfollare a Pietralata. Da quel momento, ogni giorno diventerà una lotta per la propria sopravvivenza e per quella del suo bambino. Intanto, Useppe cresce aspettando il ritorno di suo fratello, al quale è legato da un amore inossidabile, mentre una vitalità a tratti disperata spinge Nino verso la lotta armata nella Resistenza, verso l'amore, verso i compagni. Nino è pieno di desideri: vuole più soldi, più affari, più avventura. Dopo la guerra si darà al contrabbando, prima di sigarette e poi in quello delle armi. Vuole una vita migliore per sé, per Ida e per Useppe.

Ed ecco il trailer de La Storia, da cui risulta evidente la cura del team creativo che ha reso possibile la serie, in parte girata nel quartiere Testaccio di Roma.