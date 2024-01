La Storia: anticipazioni sulla terza puntata, stasera su Rai 1, e intervista a Lorenzo Zurzolo

Anticipazioni TV

Questa sera torna sul piccolo schermo La Storia, adattamento del famoso romanzo La Storia, critto da Elsa Morante. Vi diamo qualche informazione sulla terza puntata. A fine articolo c'è inoltre un’intervista a Lorenzo Zurzolo fatta da noi.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, torna l'appuntamento con la Seconda Guerra Mondiale, i partigiani, gli sfollati di Pietralata e i feroci soldati tedeschi. Va in onda, infatti, la Terza Puntata della miniserie con Jasmine Trinca La Storia, tratta dall'omonimo e celebre romanzo omonimo di Elsa Morante.

Prodotto da Picomedia con Rai Fiction, La Storia è diretto da Francesca Archibugi, che ha trasformato in immagini in movimento una sceneggiatura di Giulia Calenda, Francesco Piccolo e Ilaria Macchia. La bellissima fotografia è di Luca Bigazzi e il cast è davvero all star. Accanto a Jasmine Trinca troviamo infatti Francesco Zenga, Elio Germano, Valerio Mastandrea, Lorenzo Zurzolo.

La Storia: dove eravamo rimasti?

Durante la scorsa puntata de La Storia, che era la seconda, abbiamo seguito Ida Ramundo e Useppe nel ricovero di Pietralata, dove si sono trasferite famiglie senza casa sopravvissute ai bombardamenti di San Lorenzo o comunque alla ricerca di un tetto. L'ex vedova Mancuso e il suo bel bambino dai grandi occhi blu hanno conosciuto una numerosissima famiglia napoletana, non a caso chiamata I Mille, e Giuseppe Cucchiarelli, un marmista gentile che sostiene il Partito Comunista detto Giuseppe Secondo. Useppe gli ha cambiato il nome in Eppetondo. Un giorno si è presentato a Pietralata un giovane uomo del nord, Carlo Vivaldi, che ha detto di essere un anarchico non violento. Non molto tempo dopo è arrivato Nino, che è diventato un partigiano. La situazione a Roma si è fatta sempre più tesa e Ida e Useppe hanno visto partire dalla Stazione di San Lorenzo un treno carico di ebrei rastrellati nel ghetto. Nino ha portato alla base partigiana Useppe e più tardi alla causa partigiana si è unito Carlo Vivaldi. Eppetondo è stato catturato dai Nazisti, che lo hanno interrogato, torturato e infine ucciso. A dare la tragica notizia a Ida e a Useppe è stato l'oste Remo. Eppetondo ha lasciato tutti i suoi risparmi alla donna, rimasta sola nel ricovero dopo la partenza dei Mille. La puntata si è conclusa con Ida e Useppe che vanno via da Pietralata insieme alle loro cose.

La Storia: anticipazioni della terza puntata

La Terza Puntata de La Storia si divide in 2 episodi. Lasciato il ricovero di Pietralata, Ida e Useppe si trasferiscono in una stanza presa in affitto a Testaccio. Sono tempi durissimi a Roma. Ida vaga per la città alla ricerca di cibo e, quando riesce a trovare qualcosa, lo dà a Useppe. La donna diventa sempre più debole e si rallegra soltanto quando Nino torna da lei. Nella Terza puntata facciamo anche la conoscenza di Santina, una prostituta che vede sempre il bicchiere mezzo pieno e che porta un po’ di allegria nel quartiere. Arriva finalmente il giorno in cui i tedeschi lasciano Roma, e tutti festeggiano. La pace però dura poco per la famiglia Ramundo. Ida torna a fare la maestra e decide di prendere una casa in affitto. Purtroppo Nino non è sereno, perché la guerra lo ha sconvolto, e diventa contrabbandiere prima di sigarette e poi di armi. Il ragazzo è diventato molto amico di Carlo Vivaldi, che in realtà si chiama Davide Segre ed è ebreo.

Carlo Vivaldi/Davide Segre è interpretato da Lorenzo Zurzolo. Abbiamo intervistato l'attore quando La Storia è stata presentata alla stampa.

