La Signora Volpe, Anticipazioni: Stasera la prima puntata della nuova miniserie in onda su Canale5

Anticipazioni TV

La Signora Volpe: da Stasera Canale5 si tinge di giallo

Nell’estate 2023 di Canale5 si aggiunge un nuovo appuntamento e stavolta con il giallo. Da stasera, mercoledì 19 luglio 2023, parte la miniserie – di tre puntate – intitolata La Signora Volpe. Protagonista di questo nuovo appuntamento in prima serata, è Sylvia Fox, un’apparente tranquilla donna di circa quarant’anni, che nasconde un segreto molto particolare. Sylvia non ha rivelato mai a nessuno di essere un’ex spia inglese, piuttosto brava. Dopo aver lasciato la sua carriera da 007, continua a lavorare negli uffici dell’MI6 ma quando la sua famiglia e i suoi amici le chiedono che cosa faccia, la Fox mente spudoratamente, dicendo di aver un comune impiego nel servizio civile. La sua vita cambia quando sua nipote la invita al suo matrimonio in Italia. Sylvia decide di parteciparvi e di farsi pure una bella vacanza nel Bel Paese ma deve presto tirare fuori tutte le sue doti da detective, per risolvere alcuni casi – tra cui misteriosi omicidi – che sconvolgono il suo viaggio. Rimpiangerà la sua vita noiosa a Londra oppure sarà finalmente felice di tornare all’opera?

La Signora Volpe: la miniserie è girata in Italia

La Signora Volpe è una miniserie britannica ma è stata quasi interamente girata in Italia, tra il Lazio e l’Umbria. Per questo motivo accanto alla protagonista Emilia Fox vedremo molti noti conosciuti nel nostro panorama televisivo. Ci saranno infatti Giovanni Cirfiera, che interpreterà il capitano dei carabinieri Giovanni Riva, con cui Sylvia avrà inizialmente un rapporto conflittuale, che si trasformerà molto presto in una partnership molto proficua. Con loro anche Imma Piro, Luigi Di Fiore, Paolo Saverio e Gaia Scodellaro.

La Signora Volpe, Anticipazioni: ecco la Trama della Prima Puntata in onda Stasera

Sylvia Fox, un’ex spia britannica ora piuttosto annoiata, deve volare in Italia per partecipare al matrimonio di sua nipote, in Italia. La sua destinazione è la verdissima Umbria. Sylvia è felice di prendersi qualche giorno di svago nel Bel Paese e spera di ritrovare un po’ di brio. I suoi desideri verranno esauditi anche se non avrebbe voluto che andasse proprio così. La cerimonia delle nozze non si svolgerà come previsto. Lo sposo sembrerà sparito nel nulla. La Fox, da sempre attratta dal mistero e dalle indagini, non riuscirà a tenersi lontana e si metterà alla ricerca del fidanzato della sua nipotina. Mentre Sylvia si farà avanti per ritrovare il ragazzo, nel lago vicino verrà trovato il cadavere di una donna. Il mistero si farà sempre più fitto e la protagonista non potrà fare a meno di dare il suo contributo. Il Capitano Riva, accorso sul posto, non sarà per nulla felice della sua presenza e la riterrà soltanto un intralcio al suo lavoro.

La Signora Volpe va in onda su Canale5 alle ore 21.35.