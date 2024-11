La Rosa della Vendetta: Stasera, 3 novembre 2024, nuovo appuntamento con la Serie TV turca in onda su Canale5

Anticipazioni TV

Nuovo appuntamento stasera, domenica 3 novembre 2024, con La Rosa delle Vendetta, la Serie TV turca con Murat Unalmis alias Demir Yaman di Terra Amara. Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni degli episodi in onda stasera su Canale 5!

Stasera torna sulla rete ammiraglia Mediaset Murat Unalmis, l'amato Demir Yaman di Terra Amara con un nuovo episodio de La Rosa della Vendetta, Gulcemal. Grazie alle anticipazioni della serie televisiva turca di Canale 5, scopriamo che, nella nuova puntata in onda il 3 novembre 2024, alle 21:20, Deva racconta a Gara che, quando da bambina si ammalava, suo padre le preparava una ciorba particolare, ossia con la pastina a forma di fiore. La donna si rende conto che il vero problema sia che la giovane sente terribilmente la mancanza di Ibrahim. Allora, Gara ne parla con Gulcemal, e gli chiede anche di perdonare Deva. Lui, impietosito, decide di andare a far visita al suocero per metterlo al corrente di ciò che sta accadendo. Ibrahim va a trovare la figlia e le porta la suddetta ciorba; tuttavia, ci tiene a precisare che continua a non considerarsi più suo papà, e che le cose non cambieranno fino a quando non metterà la parola fine al suo matrimonio con Gulcemal. Quando quest'ultimo lo riaccompagna a casa, l'uomo gli fa una sconvolgente rivelazione: con Deva non potrà mai funzionare, dato che lei è la figlia naturale del suo acerrimo nemico, nonché la persona a cui ha tolto la vita quando era un bambino, Mustafa. Intanto, Zafer sta facendo la stessa rivelazione a Deva, ma le mente parlandole del modo in cui è morta la madre biologica. Interviene Gara, la quale, desiderosa di smentirla, confessa alla ragazza di essere la mamma. La Dark Lady ha un malore, mentre "Ciglia lunghe" fa i bagagli e s se ne va. Deva si reca a casa di Ibrahim, dove riabbraccia il fratellastro, Armagan. Poi, racconta a quest'ultimo che Zafer tentò di uccidere Gara, la donna che l'ha messa al mondo, gettandola nel lago. Armagan non riesce a credere che la madre sia tanto crudele, e ne soffre. Nel frattempo, Gulendam mette Gara alle strette: la obbliga ad andarsene e a rivelare a Gulcemal quale sia la sua vera identità...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Deva sta male...

Deva continua a stare molto male. Gara, in pena per lei, prova ad accudirla. Deva le racconta che, quando si ammalava da bambina, suo padre le portava sempre una ciorba particolare, ossia con la pastina a forma di fiore, e lei si sentiva magicamente meglio. La donna, però, si rende conto che il vero problema è un altro: Deva sente terribilmente la mancanza di Ibrahim. Gara informa Gulcemal, e poi tenta di nuovo di spronarlo a perdonare la moglie. Lui, impietosito, si reca a casa del suocero e lo mette al corrente di ciò che sta accadendo. Ibrahim, preoccupato per le condizioni di salute della figlia, va a trovarla con la suddetta ciorba. In seguito, tuttavia, precisa che, fino a quando non avrà messo la parola fine al suo matrimonio con Gulcemal, non tornerà a ricoprire il ruolo di padre nella sua vita...

La Rosa della Vendetta Anticipazioni: Gulcemal e Deva scoprono tutta la verità!

Quando Gulcemal lo riaccompagna a casa, Ibrahim gli fa una confessione a dir poco sconvolgente. L'uomo gli svela che la sua storia d'amore con Deva non può avere un futuro, dato che lei è la figlia naturale del suo peggior nemico, nonché la persona a cui ha tolto la vita quando era solo un bambino, Mustafa, il secondo marito di Zafer. E, nel mentre, quest'ultima sta facendo la stessa confessione a Deva. Zafer, però, mente quando le spiega in che modo morì la madre biologica; interviene quindi Gara, la quale prende la parola per smentirla. Gara ammette apertamente di essere la vera mamma di giovane, che resta di stucco. La Dark Lady accusa un altro malore, e Deva fa rapidamente i bagagli per lasciare quanto prima quella casa: non vuole stare a sentire che cos'altro ha da dirle Gara...

Gara alle strette, nelle Anticipazioni de La Rosa della Vendetta del 3 novembre 2024

Deva, sotto shock per ciò che ha appena scoperto, si dirige in fretta e furia a casa di Ibrahim, dove finalmente riabbraccia Armagan: in fin dei conti, è venuta a sapere che sono fratellastri da parte di padre. "Ciglia lunghe" aggiorna il fratello, soffermandosi anche sul fatto che Zafer tentò di uccidere Gara, la madre biologica, gettandola nel lago. Armagan viene messo di nuovo davanti alla vera natura della mamma, ed è tanto sconcertato quanto triste. Nel frattempo, Gulendam sta mettendo alle strette Gara: oltre a chiederle di andare immediatamente via di casa, dicendosi per niente interessata a stare a sentire le sue giustificazioni, pretende che sveli a Gulcemal quale sia la sua vera identità...

La Rosa della Vendetta va in onda su Canale 5 la domenica sera alle 21:20.