La Pupa e il Secchione Show, le Anticipazioni della seconda Puntata stasera su Italia 1

Torna l'appuntamento settimanale con La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d'Urso, affiancata dai giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Le coppie dovranno superare le prove per non finire ultimi nella classifica finale ed evitare l'eliminazione, ma le Anticipazioni ci rivelano che ci saranno anche nuovi protagonisti pronti ad entrare in gioco.

Va in onda questa sera, martedì 22 marzo, in prima serata su Italia 1, la seconda puntata de La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d’Urso. Le coppie hanno affrontato i primi sette giorni di permanenza nella Villa, e non sono mancati contrasti e tensioni passeggere, ma anche momenti emozionanti, che hanno lasciato spazio a spensieratezza e risate. Nella puntata di questa sera, direttamente dalla casa del Grande Fratello Vip, arriva Lulù Selassié che sarà Pupa per una sera.

Il ruolo della principessa etiope risulterà determinante per le sorti dei concorrenti nella classifica finale. Inoltre, in studio, Gianmarco Onestini come nuovo secchione, pronto a scoprire chi sarà la pupa che farà coppia con lui. Guenda Goria è pronta per un confronto con il suo fidanzato secchione Mirko e la sua rispettiva pupa Mila Suarez.

Infine, dopo le nomination, sarà resa nota la classifica generata anche dalle tante prove in programma, tra cui l’attesissimo “Zucca Quiz”. Le due coppie ai fanalini di coda dovranno sfidarsi al “Bagno di cultura”, per stabilire chi dovrà lasciare per sempre La Pupa e il Secchione Show.

