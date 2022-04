La Pupa e il Secchione Show, le Anticipazioni della nuova Puntata stasera su Italia 1

Anticipazioni TV

Scopriamo le anticipazioni della sesta puntata de La Pupa e il Secchione Show, con Barbara D’Urso su Italia 1.

Torna l'appuntamento settimanale con La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d'Urso, affiancata dai giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Nel corso della quinta puntata, in onda questa sera, martedì 19 aprile 2022, su Italia 1, Alessia Macari sarà Pupa per una sera mentre Luca Onestini, che farà una sorpresa al fratello Gianmarco in coppia con la pupa Mila Suarez.

Anticipazioni La Pupa e il Secchione Show

Luca Onestini farà una sorpresa al fratello Gianmarco, il secchione in coppia con la pupa Mila Suarez, e si prevedono scintille con Soleil, una delle sue ex. Paola Caruso tornerà in studio per chiedere scusa al pubblico in seguito alla squalifica dovuta al violento scontro fisico con Mila. In occasione del loro primo anniversario di fidanzamento, Guenda Goria incontrerà in modo speciale il fidanzato Mirko Gancitano. Alla vigilia della semifinale, la sfida del bagno di cultura decreterà la nuova coppia eliminata da La Pupa e il Secchione Show.

La Pupa e il Secchione Show ci aspetta questa sera, martedì 19 aprile 2022, su Italia1.