La Pupa e il Secchione Show, le Anticipazioni della nuova Puntata stasera su Italia 1

Torna l'appuntamento settimanale con La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d'Urso, affiancata dai giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Nel corso della quinta puntata, in onda questa sera, martedì 12 aprile 2022, su Italia 1, sarà ospite la diva porno Malena nelle vesti di “Pupa per una sera”. In arrivo provvedimenti disciplinari per Paola Caruso e Mila Suarez, protagoniste di uno scontro infuocato, mentre Flavia Vento dovrà convincere tutti che merita di tornare in gioco.

La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d’Urso, torna con una nuova puntata stasera, martedì 12 aprile 2022, in prima serata su Italia 1. Nel corso del quarto appuntamento con il programma, Malena sarà ospite come "Pupa per una sera" e potrà decidere le sorti delle coppie, determinandone il punteggio in classifica insieme al resto della giuria, composta da Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Malena assegnerà un bonus a una coppia dopo una prova sexy, ispirata alla scena di un celebre film.

Dopo aver assistito al feroce scontro tra Paola Caruso e Mila Suarez, che si contendono il secchione Gianmarco Onestini, la produzione ha deciso di prendere seri provvedimenti disciplinari. Quale sarà il destino delle due pupe? Da che parte si schiererà Onestini? Lo scopriremo nel corso della diretta su Italia1.

Flavia Vento torna in studio con una missione impossibile: riuscire a convincere i tre giudici a riammetterla in gara. Dopo le polemiche per il suo abbaondono, Flavia riuscirà nell'impresa di far cambiare idea a tutti? Spazio alle emozioni forti con il racconto della pupa Emy Buono, poi all sfide che decreteranno la terza coppia eliminata da La Pupa e il Secchione Show.

