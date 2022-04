La Pupa e il Secchione Show, le Anticipazioni della nuova Puntata stasera su Italia 1

Anticipazioni TV

Torna l'appuntamento settimanale con La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d'Urso, affiancata dai giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Nel corso della quarta puntata, in onda questa sera, martedì 5 aprile 2022, su Italia 1, sarà ospite Alex Belli che, oltre ad affiancare la giuria, avrà un acceso confronto con l’ex compagna Mila Suarez. Mentre Paola Caruso potrà finalmente entrare in gioco, Flavia Vento torna in studio per rivelare tutta la verità.

La Pupa e il Secchione Show, il programma condotto da Barbara d’Urso, torna con una nuova puntata stasera, martedì 5 aprile 2022, in prima serata su Italia 1. Nel corso del quarto appuntamento con il programma, Alex Belli sarà ospite nelle vesti di “Pupo per una sera”, con il potere di attribuire punti bonus alle coppie che si sommeranno a quelli elargiti dai tre giudici Soleil Sorge, Antonella Elia e Federico Fashion Style. Alex sarà anche protagonista di un confronto con Mila Suarez, sua ex fidanzata, in coppia con Mirko Gancitano, suo migliore amico.

Dopo le polemiche che hanno seguito il suo addio prematuro, Flavia Vento tornerà per spiegare le motivazioni del suo improvviso abbandono mentre Paola Caruso potrà finalmente entrare in gara come pupa, dopo i problemi di salute che l’hanno costretta a ritardare il suo ingresso a La Pupa e il Secchione Show. Vera Miales, eliminata nel corso dell’ultima puntata, ha chiesto di dare una seconda possibilità al suo secchione Nicolò Scalfi, secondo lei penalizzato dalla polemica nata in studio per la sua storia d’amore con Amedeo Goria. I tre giurati accetteranno la richiesta di Vera?

A La Pupa e il Secchione Show è nato l’amore? Sembra vi sia un feeling particolare tra Gianmarco Onestini e Maria Laura De Vitis, ex fidanzata di Paolo Brosio. Nel frattempo, Denis Dosio sembrerebbe essere conteso tra le due pupe Emy Buono e Nicole Di Mario.

