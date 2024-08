La Promessa, Marcos Orengo è Feliciano: conosciamo meglio l’attore della Soap di Canale 5

Anticipazioni TV

Feliciano sta per scoprire tutta la verità sulle sue origini nelle ultime puntate de La Promessa in onda su Canale 5. Conosciamo meglio Marcos Orengo, l’attore che lo interpreta nella soap spagnola.

La Promessa sta tenendo gli spettatori di Canale 5 con gli occhi incollati allo schermo, grazie ai colpi di scena che caratterizzano la soap spagnola. Nelle ultime puntate andate in onda, Feliciano ha scoperto la verità sulla propria origine, e il suo personaggio assumerà un ruolo sempre più centrale. Ma chi è Marcos Orengo, l’attore che presta il volto a Feliciano? Conosciamolo meglio.

Marcos Orengo è Feliciano nella soap La Promessa

Tra i protagonisti de La Promessa, la soap spagnola in onda su Canale 5 che sta appassionando i telespettatori puntata dopo puntata, Feliciano inizia ad assumere un ruolo sempre più centrale. Nelle ultime puntate, il ragazzo sarà spronato da Teresa a dire tutta la verità sulla morte paterna, così da liberarsi di questo grande dolore, per poi rimanere scioccato scoprendo che Petra è sua madre. Marcos Orengo presta il volto a Feliciano, ma chi è l’attore spagnolo?

Classe 1996, il 28enne è nato a Madrid ovvero nella capitale spagnola e ha iniziato sin da subito a seguire la sua passione per la recitazione. Nel 2012, infatti, Orengo si è trasferito in America per seguire gli studi teatrali presso la Portage Northern Big School Workshop, per poi continuare presso la Blanca Oteyza School nel 2014, fino al 2018. Mentre prendeva lezioni di pianoforte, altra sua grande passione, Marcos ha partecipato anche a corsi di alto livello come quelli tenuti da Laura Cepeda, Ivan Bilbao e Nota Linares, iscrivendosi poi alla scuola d’arte TAI per essere un artista completo.

La Promessa, Marcos Orengo tra teatro, cinema e Vita privata

È chiaro, leggendo il suo ricco curriculum nonostante la giovane età, che Marcos Orengo abbia davvero puntato tutto sulla sua carriera da attore, seguendo la sua passione e coltivandola al meglio. L’interprete di Feliciano nella soap spagnola La Promessa, ha debuttato inizialmente a teatro con produzioni come Romeo y Julieta nel 2017 e Culpables nel 2022, mentre nel 2016 è apparso nel cortometraggio cinematografico La Ley 8. Il vero debutto televisivo, invece, avviene nel 2023 con La Promessa dove il personaggio di Feliciano riscuote un certo successo nel pubblico spagnolo e ora anche tra quello italiano dato che la soap è molto seguita su Canale 5.

Marcos è concentrato sulla carriera e, come è possibile notare dal suo profilo Instagram che conta poco più di 10mila followers, preferisce rimanere riservato sulla sua vita privata. Orengo ha una folle passione per la palestra, e infatti ci sono diversi scatti che lo immortalano mentre si allena, ma ama anche viaggiare come possibile notare da alcuni aggiornamenti che lo vedono in giro per il mondo. E la fidanzata dell’attore? Al momento Marcos risulta essere felicemente single.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 15.45 mentre il sabato e la domenica alle ore 15.30 su Canale 5.