La Promessa Anticipazioni Spagnole: Vera distrutta, sua madre le ha fatto una rivelazione agghiacciante...

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Vera scopre per quale motivo sua madre è a palazzo... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che la duchessa de Carril si recherà di nuovo a palazzo, e svelerà a Vera qual è il vero motivo della sua presenza lì: sta cercando di capire se l'ingente somma di denaro scomparsa da casa loro sia in suo possesso... Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

La Promessa: Vera faccia a faccia con sua madre...

Mentre noi vediamo la duchessa de Carril affranta perché Vera non sembra minimamente intenzionata a tornare a casa con lei, i telespettatori spagnoli sanno bene che il vero motivo per cui la donna sta facendo pressione sulla figlia non è propriamente di natura affettiva. Quando Vera si è ritrovata faccia a faccia con la duchessa de Carril, la mamma, istintivamente è scappata via; poi, però, l'ha dovuta affrontare, e le ha imposto con fermezza di dimenticarsi di averla rincontrata, dato che non ha alcuna intenzione di seguirla: ormai la sua vita è a La Promessa, dove, nonostante le nobili origini, lavora come cameriera...

La duchessa torna a palazzo... Ecco che cosa vedremo nelle Prossime Puntate de La Promessa

Vera viene a sapere che la duchessa de Carril è tornata nuovamente a palazzo, ma stavolta per avere un colloquio privato con Cruz. Infatti, la donna ha voluto incontrare la marchesa per chiederle il permesso di recarsi nelle cucine de La Promessa per poter parlare con i cuochi, Simona, Lope e Candela, affinché possa portare avanti il suo progetto di scrivere un libro di ricette. Cruz resta sorpresa da questa richiesta insolita, visto l'alto rango di appartenenza della duchessa de Carril, ma alla fine decide di darle il suo consenso; dopotutto, quest'ultima l'ha invogliata accennando al fatto che, se il ricettario dovesse avere successo, per la tenuta si tratterà di una bella pubblicità...

La duchessa spiazza Vera, nelle Nuove Puntate de La Promessa

La duchessa de Carril ha modo di frequentare quotidianamente Vera, la quale si mostra sempre irremovibile nella sua scelta di restare a La Promessa. Inoltre, frequentando le cucine, la signora scopre che Vera ha una relazione con Lope. Non tollerando il pensiero che la figlia stia insieme ad un semplice cuoco, inizia a fare delle pressioni su Lope affinché metta un punto a questa love story, però non ottiene il risultato sperato: lui la ama troppo per dare ascolto alla duchessa de Carril. Ad un certo punto, come se non bastasse, quest'ultima si decide ad arrivare al nocciolo della questione, facendo una chiara domanda a Vera, poiché pretende di sapere se sia stata lei a rubare al padre un'ingente somma di denaro. Per la domestica, quindi, è evidente quale sia il vero motivo per cui la duchessa de Carril si trova lì, e le sta col fiato sul collo: le sembra piuttosto evidente che, più che una mamma amorevole che sente la mancanza dalla sua "bambina", sia una donna avida bramosa di mettere le mani sul bottino!

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.