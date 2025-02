La Promessa Anticipazioni Spagnole: Martina uccide Ayala?

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Ayala accusa un malore, e Margarita sospetta che dietro ci sia Martina... Ma scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della soap di Rete 4.

Cosa accadrà nelle prossime puntate de La Promessa? Scopriamo le Anticipazioni provenienti dalla Spagna. Esse ci rivelano che nel momento in cui Ayala accuserà un malore, Margarita inizierà a guardare con sospetto Martina. Ma sarà stata davvero quest'ultima a tentare di avvelenare l'odiato Conte? Ecco tutti i dettagli sulle trame della soap opera spagnola di Rete 4.

Anticipazioni La Promessa: Martina contro Ayala...

Mentre noi vediamo Martina ed Ayala sempre più ai ferri corti, i telespettatori spagnoli sanno bene che, ad un certo punto, sembrerà che la giovane deciderà addirittura di fare fuori l'uomo. Ma procediamo con ordine. Martina non ha mai accettato neanche il pensiero che sua madre Margarita potesse frequentare un altro uomo, visto che suo marito, ossia il proprio padre, Fernando, era passato a miglior vita da poco. Inoltre, la ragazza aveva la netta sensazione che Ayala non fosse una persona del tutto limpida; pertanto, ha tentato più e più volte di mettere sull'attenti la mamma, che, però, non aveva la minima intenzione di darle ascolto, dato che ormai era del tutto presa dal Conte. Non avendo alternative, Martina ha assunto un atteggiamento ancora più astioso nei confronti di Ayala...

La Promessa Anticipazioni: Martina schiaffeggia Ayala!

La tensione tra Martina ed Ayala è esplosa definitivamente nel momento in cui lei ha scoperto che lui si era concesso il lusso d'intromettersi nella sua vita privata. La fanciulla ha ricevuto un invito da parte di un giovanotto, e neanche a dirlo, essendo ancora innamorata solo e soltanto di Curro, ha deciso di rifiutarlo. Alonso e Cruz, invece, hanno provato a spronarla ad accettare, poiché altrimenti si sarebbe dimostrata poco cortese, e questo era piuttosto sconveniente. Allora, Martina si è vista costretta a tornare sui suoi passi. Tuttavia, scoperto che dietro questo invito c'era l'odiato Conte, è andata su tutte le furie. Infatti, è stato proprio Ayala a mettersi in contatto con il figlio di un amico affinché cominciasse a corteggiare la giovane. Furibonda, Martina gli ha tirato uno schiaffo davanti a tutti!

Margarita pensa che Martina abbia cercato di avvelenare Ayala, nelle Nuove Puntate de La Promessa

Martina deve chiedere scusa ad Ayala per averlo schiaffeggiato in pubblico, come le hanno caldamente suggerito di fare sia Margarita che Cruz. Lui, però, non è arrabbiato, anzi. Ayala, infatti, sorprende tutti, la ragazza in primis, omaggiandola con un prezioso collier. Martina apprezza molto questo suo gesto, almeno fino a quando Ayala non le dirà che, se si comporterà bene, le farà altri doni del genere. Avendo come l'impressione che il Conte voglia "comprarla", la fanciulla perde completamente le staffe e, in un impeto d'ira, fa cadere il bonsai di cui Ayala si stava prendendo cura da tempo. Come se non bastasse, poco dopo, quest'ultimo, proprio in presenza di Martina, accusa un malore. Lei, insieme alla madre e ad Alonso, gli presta immediatamente soccorso. Allora, il medico decide di sottoporlo a delle analisi del sangue per cercare di capire quale sia l'origine del suo principio d'infarto, e ciò che emergerà metterà la giovane in una posizione scomoda: a quanto pare, qualcuno ha provato di avvelenarlo con la cicuta! Margarita, appresa questa sconvolgente notizia, lancia un'occhiataccia a Martina, certa che lei sia la responsabile. Ma sarà davvero così che stanno le cose?

La Promessa va in onda dal lunedì alla domenica alle ore 19.35 circa su Rete 4.