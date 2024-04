La Promessa Anticipazioni Spagnole: Maria Fernandez licenziata in tronco!

Anticipazioni TV

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che Maria Fernandez sarà presto licenziata. Per la cameriera i guai verranno uno dopo l'altro. Dopo il suo sequestro dovrà lasciare la tenuta, accusata di furto. Scopriamo insieme cosa vedremo nei prossimi episodi della Soap.

Le Anticipazioni Spagnole de La Promessa ci rivelano che nelle prossime puntate della Soap, Maria Fernandez passerà da un guaio all’altro. La ragazza dovrà affrontare prima un rapimento – in cui rischierà persino di morire – e poi sarà accusata di furto, licenziata e cacciata dalla tenuta. Ma chi le punterà il dito accusandola di essere una ladra? Scopriamolo insieme e vediamo cosa vedremo presto su Canale5.

La Promessa Anticipazioni Spagnole: Maria torna alla tenuta dopo il suo rapimento

In un nostro articolo vi abbiamo anticipato che Maria sarà in pericolo. Nelle prossime puntate de La Promessa, presto in arrivo su Canale5, la Fernandez dovrà affrontare un corteggiatore folle. Alla tenuta arriverà un nuovo cameriere, Valentin, che si innamorerà della Fernandez. Il giovane, non vedendosi ricambiato, cercherà di convincere la domestica ad amarlo rapendola e segregandola in una grotta, dove Maria rischierà di morire. Jana, Salvador, Lope e persino Don Alonso correranno in suo aiuto e riusciranno a trovarla prima che sia troppo tardi e la riporteranno alla tenuta. Peccato però che una volta a La Promessa, la poverina non riesca a trovare ancora pace.

Anticipazioni Spagnole La Promessa: Maria accusata di furto e licenziata

Maria non è molto amata né da Cruz né da Don Lorenzo. I due considerano la cameriera irrispettosa e fastidiosa; per questo l’hanno più volte messa in riga e non interverranno nelle sue ricerche. Al suo rientro alla tenuta, il malefico conte e la marchesa – tornati intanto alleati e ancora più infastiditi da lei – troveranno il modo di sbarazzarsi di lei. Non trovando più il suo orologio, il Capitano accuserà la cameriera di averglielo rubato e Cruz gli darà manforte, licenziando Maria e a cacciandola da La Promessa.

Trame e Anticipazioni La Promessa: Jana aiuta Maria a rimanere vicino a La Promessa

Nessuno a La Promessa potrà credere che Maria abbia davvero rubato l’orologio di Don Lorenzo e in molti penseranno che possa essere stata Vera, la nuova arrivata, che avrà ancora un’aura di mistero intorno a lei. Purtroppo nessuno riuscirà a evitare il peggio e la Fernandez sarà licenziata in tronco ma Jana, sicura che il prezioso oggetto del Conte verrà fuori prima o poi, darà una mano all’amica e la spingerà a rimanere vicino alla tenuta, pronta a tornare in servizio. Vi riveliamo che intorno al personaggio della bella Fernandez si creeranno delle intriganti trame, tutte ancora da scoprire.

La Promessa va in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16.40 su Canale5.