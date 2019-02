La Porta Rossa 2 Anticipazioni: Stasera su Rai 2 la seconda puntata

Stasera, mercoledì 20 febbraio, va in onda la seconda puntata de La Porta Rossa 2, la fiction di successo targata Rai con Lino Guanciale e Gabriella Pession, giunta alla seconda stagione. Nella prima puntata un nuovo omicidio senza risoluzione e un oscuro presagio sulla figlia di Cagliostro hanno sconvolto l'esistenza, ormai priva di quiete, dei protagonisti della serie. Scopriamo insieme le trame ufficiali dei due nuovi episodi de La Porta Rossa 2.



La Porta Rossa 2: Il Trailer Ufficiale - HD

Anticipazioni Seconda Puntata - Episodio 1: Mentre fruga tra gli effetti personali di Brezigar, lo spacciatore ucciso all'ex fabbrica, Stella non trova un quaderno che il pusher aveva addosso al momento della morte. È Vanessa a ritrovarselo tra le mani, mentre è a casa di Filip e, incuriosita, inizia a sfogliarlo. Scopre così che, tra i nomi che avevano un debito con Brezigar, c'è anche quello del padre di Filip e inizia a chiedersi cosa leghi il suo fidanzato alla vittima. All'interno del quaderno c'è anche il titolo del libro sul Conte Cagliostro, quello che l'ispettore aveva visto nella visione sulla figlioletta in pericolo. Tra Stella e Paoletto le cose non vanno bene già da un po', i due infatti si sono lasciati, dopo che Daria, l'ex moglie di lui, è morta misteriosamente. Mentre Anna è afflitta dal fatto che il suo amato Cagliostro non sia accanto a lei per crescere insieme la loro bambina, trova a casa dei genitori Piras, invitato anche lui a cena. Durante la serata, Elvio, il padre di Anna, approfitta della distrazione dei suoi commensali per fotografare il dossier di Piras sul caso di Brezigar. Ad assistere a quanto accaduto c'è Cagliostro, che inizia a chiedersi se il suocero sia collegato con il rapimento della piccola Vanessa.

Anticipazioni Seconda Puntata - Episodio 2: Filip viene scagionato da ogni accusa, dopo che l'autopsia esclude che sia stato lui a uccidere Brezigar. Il giovane torna insieme a Vanessa, che deve testimoniare al processo sulla morte di Cagliostro. La ragazza, incalzata dalle domande dell'avvocato di Rambelli e in difficoltà su come spiegare la sua posizione, rivela al giudice di essere una medium e di avere contatti con Cagliostro. La confessione produce ilarità tra i presenti e la derisione di Vanessa, che decide di allontanarsi da tutti, compreso Filip, convinto ormai che la sua fidanzata provi qualcosa per Cagliostro. Dopo che Rambelli ha accusato in tribunale Piras e Anna di aver ucciso Cagliosto, l'editore dl giornale Matteo Silvestrin chiede alla nuova compagna di Paoletto, Lucia Bugatti, di concentrare l'attenzione del media sulla coppia di "amanti diabolici”. Nel frattempo Cagliostro cerca di vederci chiaro sul padre di Anna e inizia a seguirlo, scoprendo che l'uomo è l'amante di Patrizia Durante, una donna molto nota di Trieste. L'incontro tra i due rivela all'ispettore che le foto scattate da Elvio al dossier sono per la sua amante, che fa riferimento alla Finice, una misteriosa confraternita tenuta segreta.

Non perdete l'appuntamento con la seconda puntata de La Porta Rossa 2, in onda questa sera su Rai 2 alle 21.20.