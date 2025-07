La Notte nel Cuore: Nuh e Melek pronti a vendicarsi dei Sansalan nella puntata di Stasera, 27 luglio 2025, su Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 27 luglio 2025, non perdete una straordinaria puntata de La Notte nel Cuore. Per Nuh e Melek ma anche per Sumru e Nihayet. I gemelli saranno pronti alla vendetta e... Scopriamo le anticipazioni dei nuovi episodi della dizi turca in onda nella prima serata di Canale5.

Vendetta, vendetta tremenda nei prossimi episodi de La Notte nel Cuore. Nella puntata in onda questa sera, domenica 27 luglio 2025, alle ore 21.20 su Canale5, i gemelli affileranno le armi contro i Sansalan, colpevoli di averli accusati – ingiustamente – di essere dei ladri e degli approfittatori. Nuh e Melek vorranno regolare i conti e Tahsin sarà pronto ad aiutarli. Nuova vita in arrivo invece per Sumru e sua madre, costrette lontane dalla villa. Ma vediamo nel dettaglio cosa succederà oggi, non prima di aver fatto un piccolo recap di quanto accaduto la scorsa settimana, in cui è cambiato tutto.

La Notte nel Cuore: ecco cosa è successo negli episodi precedenti

Il segreto di Sumru è stato svelato e nella scorsa puntata de La Notte nel Cuore, Hikmet è riuscita a mettere sua cognata alla gogna e alla porta. Negli episodi andati in onda domenica 20 luglio 2025, la sorella di Samet ha deciso di raccontare ogni cosa alla sua famiglia, facendo crollare il castello di bugie o meglio di omissioni, che Sumru ha cercato di tenere in piedi, rinunciando persino alla metà della proprietà di Villa Sansalan. La donna è stata costretta a farlo per impedire che la perfida madre di Sevilay se la prendesse con lei ma purtroppo non è bastato a fermarle la lingua.

Convinta di doversi liberare per sempre della sua bella cognatina, Hikmet ha raccontato ogni cosa e Samet, su tutte le furie a causa di un precedente presunto tradimento della moglie, ha cacciato Sumru e Nihayet di casa, lasciandole a vagare nel deserto pieno di lupi, di notte. Sorte diversa e molto violenta per Nuh e Melek. Cihan, Esat e Samet hanno fatto rapire i gemelli e li hanno portati nelle stalle del loro maneggio per interrogarli. I tre Sansalan sono convinti che i due siano manovrati da qualcuno e li hanno pungolati per sapere una volta per tutte la verità. I giovani, che davvero non sono arrivati in città per spillare loro denaro, hanno resistito strenuamente e nemmeno Cihan – disilluso come Sevilay e convinto come lei di essere stato ingannato – ha avuto pietà.

La Notte nel Cuore Anticipazioni puntata del 27 luglio 2025

Questa sera scopriremo cosa succederà ai gemelli e quale sarà il destino di Nuh e Melek ma anche di Sumru e Nihayet, costrette a camminare da sole nel deserto. Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di oggi, in prima serata su Canale5.

Nell’episodio: Hikmet ha ormai il controllo su tutta Villa Sansalan ed è felice di avere finalmente il controllo sulla casa di famiglia; così come per lei doveva essere sin dall’inizio. La donna chiamerà a raccolta tutta la servitù per informarla dei grandi cambiamenti che da ora in poi ci saranno. Intanto Ramazan rivelerà a Enise, che ha dato le dimissioni dopo tutto quello che è successo, che Sumru e Nihayet sono state abbandonante nel deserto e la donna andrà a cercarle. Dopo averle trovate le porterà a casa di sua sorella Zehra, dove racconterà loro di aver lasciato il suo lavoro, indignata per il comportamento dei Sansalan. Le foto scattate da Bünyamin, quelle che ritraggono il bacio tra Cihan e Melek, faranno il giro del web e creeranno scandalo. Samet chiederà a Cihan di rimediare organizzando insieme a Sevilay una conferenza stampa nel loro albergo per smentire le voci; i due accetteranno e dopo aver cenato insieme ed essersi ubriacati, finiranno per passare la notte insieme nella suite “luna di miele". Nuh e Melek continueranno a rimanere nella stalla sino a quando Tahsin, grazie a un informatore anonimo, non scoprirà cosa è accaduto e correrà a salvarli. Liberi dalla prigionia, i gemelli decideranno di prendersi una parte della loro vendetta e incendieranno il maneggio, promettendo di distruggere i Sansalan.

I ragazzi si trasferiranno da Tahsin mentre Sumru continuerà a rimanere a casa di Zehra. La donna non vorrà spostarsi da là anche quando Cihan arriverà per portare lei e Nihayet alla casa di Yaprakli. Ferita nell’orgoglio e accusata ingiustamente di essere una traditrice, Sumru rifiuterà ogni aiuto da parte della sua famiglia, mentre sua madre tenterà di farle cambiare idea. Enise sarà invece d’accordo con lei. La madre dei gemelli cercherà però di ricucire il suo rapporto almeno con Harika, che scoprirà di ritorno dall’Italia. Purtroppo né lei né suo fratello Esat vorranno più avere a che fare con lei.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.