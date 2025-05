La Notte nel Cuore arriva oggi, 25 maggio 2025: ecco tutte le anticipazioni sulla nuova dizi di Canale5

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 25 maggio 2025, è in arrivo La Notte nel Cuore, la nuova "dizi" (serie turca) di Canale5. Scopriamo tutto quello che c'è da sapere sul nuovo appuntamento domenicale e vediamo insieme le anticipazioni della prima puntata in onda oggi.

Tutto pronto per la nuova dizi turca in arrivo questa sera, domenica 25 maggio 2025, su Canale5. Il palinsesto Mediaset si arricchisce di un nuovo appuntamento con le storie d’amore e di intrighi made in Turchia e lo fa nella prima serata della domenica con La Notte nel Cuore. Scopriamo insieme tutto quello che c’è da sapere su questa novità che promette di farci passare un appassionante fine settimana.

La Notte nel Cuore: una nuova dizi turca ci aspetta su Canale5

Sbarca prima del previsto, di poco, e con un nome diverso, una delle nuove dizi turche di cui vi avevamo annunciato l’arrivo su Canale5. Da questa sera ovvero da domenica 25 maggio 2025, nelle prime serata domenicali ci farà compagnia La Notte nel Cuore, che noi vi avevamo presentato con il titolo di Cuore Nero.

Leggi anche Nuove Soap a giugno su Canale5: Sono in arrivo Cuore Nero, Io sono Farah, Forbidden Fruit e La Forza di una Donna

La Notte nel Cuore promette di farci innamorare di una nuova dizi turca, ovvero di una nuova serie prodotta e ambientata in Turchia, che ci porterà in Cappadocia per seguire le avventure dei gemelli Nuh e Melek, abbandonati dalla loro madre Sumru appena nati. I due scoprono la loro vera identità dopo anni ma soprattutto vengono a sapere che la loro mamma li ha lasciati per poter sposare il ricco Samet. I fratelli decidono di andare a conoscere la donna che li ha partoriti e che ha scelto di dimenticarsi di loro, come se non fossero mai esistiti.

Cast e Curiosità sui personaggi de La Notte nel Cuore

Prima di lasciarci catturare dalla storia de La Notte nel Cuore, scopriamo qualcosa in più sui personaggi e sul cast della serie turca, che ci farà compagnia ogni domenica (salvo cambiamenti di palinsesto) su Canale5.

Cominciamo dai protagonisti principali, ovvero dai gemelli Nuh e Melek:

Aras Aydin è Nuh , il gemello di Melek. Il personaggio vivrà, insieme alla sorella, una situazione molto complicata quando scoprirà che sua madre è ormai imparentata con la ricca famiglia di Samet. L’attore che interpreta Nuh è conosciuto in Italia grazie al personaggio di Behram Dicleli , il marito di Oylum e figlio di Mualla di Tradimento , la Soap che ci fa compagnia da lunedì alla domenica nel daytime e il venerdì anche in prima serata. Aydin è classe 1989;

è , il gemello di Melek. Il personaggio vivrà, insieme alla sorella, una situazione molto complicata quando scoprirà che sua madre è ormai imparentata con la ricca famiglia di Samet. che interpreta Nuh è conosciuto in Italia grazie al , il marito di Oylum e figlio di Mualla di , la che ci fa compagnia da lunedì alla domenica nel daytime e il venerdì anche in prima serata. Aydin è classe 1989; Hafsanur Sancaktutan è Melek, che con il suo gemello si mette alla ricerca di sua madre Sumru e si troverà coinvolta in una serie di colpi di scena e in un nuovo e impossibile amore. La sua interprete è conosciuta dal pubblico italiano grazie alla dizi If you love, disponibile già fa tempo su Mediaset Infinity ma mai arrivata su Canale5. La Sancaktutan è nata a Istanbul il 20 marzo 2000 e le sue origini sono da parte di padre turche mentre da parte di madre sono georgiane. Il suo debutto in TV, in patria, è avvenuto nel 2018 mentre nel 2023 viene scelta per il ruolo di Leyla in If you love, accanto a Kerem Bürsin, il Serkan Bolat di Love in in the Air.

Nel cast ci sono anche:

Esra Dermancıoğlu , conosciuta da noi in Italia per il ruolo di Behice Hekimoğlu in Terra Amara , che nella serie interpreta Hikmet , ovvero la sorella di Samet e cognata di Sumru, la madre dei gemelli;

, conosciuta da noi in Italia per il ruolo di , che nella serie , ovvero la sorella di Samet e cognata di Sumru, la madre dei gemelli; Ece Uslu interpreta Sumru , la madre di Nuh e Melek . L’attrice è nata a Smirne nel 1974 e ha un passato da modella. Il suo personaggio dovrà fare i conti con il ritorno dei suoi figli nella sua vita e con suo marito, il ricco Samet;

interpreta , la . L’attrice è nata a Smirne nel 1974 e ha un passato da modella. Il suo personaggio dovrà fare i conti con il ritorno dei suoi figli nella sua vita e con suo marito, il ricco Samet; Samet è interpretato da Burak Sergen , noto per aver interpretato il ruolo di Galip Kozcuoğlu in Endless Love ;

è interpretato da , noto per aver interpretato il ruolo di ; Cihan , il figlio di Samet , è interpretato da Burak Tozkoparan , classe 1992. Il personaggio di Cihan si incrocerà con quello di Melek e lo farà con una storia d’amore bellissima quanto complessa;

, il , è interpretato da , classe 1992. Il personaggio di Cihan si incrocerà con quello di Melek e lo farà con una storia d’amore bellissima quanto complessa; L’attrice Leyla Tanlar, classe 1997, è invece Sevilay, la figlia di Hikmet, che incrocerà il suo destino con Nuh.

Poi ci sono:

Nihayet , interpretata da Işıl Yücesoy ;

, interpretata da ; Esat Sansalan , interpretato da Genco Özak ;

, interpretato da ; Sakine , interpretata da Ferda Işıl ;

, interpretata da ; Bünyamin , interpretato da Bülent Polat ;

, interpretato da ; Canan , interpretata da Gözde Cığacı ;

, interpretata da ; Harika Sansalan , interpretata da Derin İnce ;

, interpretata da ; Enise , interpretata da Ayşe Tunaboylu ;

, interpretata da ; Esma , interpretata da Deniz Karabaş ;

, interpretata da ; Tahsin , interpretato da İlker Aksum ;

, interpretato da ; Halil, interpretato da Erkan Bektaş;

La Notte Nel Cuore: ecco la trama della prima puntata in onda oggi su Canale5

La Notte Nel Cuore, il cui titolo originale è Siyah Kalp, è composta, nella prima stagione, di 24 puntate di circa 130 minuti ciascuna. La serie andrà in onda nella prima serata di Canale5 e sarà divisa in episodi di circa 40-45 minuti ciascuno. Non escludiamo, come già successo per altre dizi, che anche questo appuntamento possa trasformarsi in Soap Opera del daytime ma per il momento apprendiamo che il giorno a lei designato è la domenica, in prima serata. La dizi è ancora in produzione in Turchia ed è quindi probabile che possano essere in arrivo altre stagioni.

Ma vediamo insieme cosa succederà nella prima puntata, composta da tre episodi, in onda oggi a partire dalle ore 21.20:

Nella prima puntata i gemelli Nuh e Melek scoprono le loro vere origini. I due sono orfani di madre e non hanno mai saputo come si chiamasse la donna che li ha messi al mondo. Per una serie di fortuiti casi, riescono a scoprire che la loro mamma si chiama Sumru Sansalan e che li ha abbandonati per poter sposare il ricco uomo d’affari Samet Sansalan.

Nuk e Melek si presentano davanti alla loro madre rivelando di essere i suoi figli ma la donna rifiuta categoricamente di avere a che fare con loro e li gela facendo notare che il fatto di averli messi al mondo per lei non significa nulla. Nel mentre il figlio di Samet, Cihan, rivela a Sevilay che il loro matrimonio non potrà mai essere celebrato. Il ragazzo la considera come una sorella e non potrà mai innamorarsi di lei.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.