La Notte nel Cuore: la dizi ci aspetta stasera, 26 ottobre 2025, ecco le Anticipazioni

Il secondo appuntamento con La Notte nel Cuore ci aspetta questa sera, domenica 26 ottobre 2025. Ecco cosa succederà negli episodi in onda in prima serata su Canale5.

Come ormai ci ha abituato da diverse settimane, La Notte nel Cuore torna a farci compagnia per la seconda volta in 7 giorni. La nuova puntata della dizi turca ci aspetta quindi stasera, domenica 26 ottobre 2025, alle ore 21.20 su Canale5. Siamo arrivati a un punto determinante nelle trame e nella vita dei gemelli Nuh e Melek, felici accanto ai loro innamorati ma costretti a fare i conti con inimicizie, vendette e purtroppo tragedie, che hanno colpito sia la loro famiglia che quella dei Sansalan. E i due gruppi famigliari, quello con a capo Tahsin e quello di Samet prima e di Cihan ora, potrebbero presto scoprire di non essere più così tanto distanti.

Ma scopriamo insieme cosa succederà negli episodi di oggi, incuriosendoci ancora di più dopo un piccolo riassunto di quanto accaduto in precedenza.

La Notte nel Cuore, ecco cosa è successo negli episodi precedenti

Negli episodi de La Notte nel Cuore del 21 ottobre 2025, Nuh e Cihan hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore con Sevilay e Melek e hanno fatto di tutto per rendere felici le loro innamorate. Peccato che i due non riescano a fare quanto entrambe le ragazze desiderano di più: la pace tra le loro famiglie. Melek per prima vuole che suo fratello accetti il padre di suo figlio e smetta di avercela con il Sansalan, che lei è sicura non abbia sparato a Tahsin. Il suo gemello è però furente e per questo che si è guadagnato la strigliata di Tahsin, spaventato che il suo giovane amico stia esagerando con la sua ira e stia sprofondando nell’odio senza rendersi conto del male che sta facendo intorno a lui. Eppure Nuh non riesce a smettere di odiare i Sansalan; per questo ha ingannato Esat fingendo di stringere con lui un accordo per poi svergognarlo davanti a suo fratello e sua zia durante una riunione del consiglio della loro società. Esat è poi stato costretto a sposare Esma, che ha detto no all’aborto dopo aver scoperto che se mai interromperà la gravidanza non potrà più avere figli a causa di una rara patologia che ha dalla nascita e di cui non sapeva l’esistenza. Il ragazzo ha però lasciato la sua mogliettina da sola la prima notte di nozze, sconvolgendola e facendole capire che non l’aspetta di certo un futuro roseo.

Intanto Samet, dopo uno scontro con Tahsin, ha avuto un’emorragia celebrare e ora è costretto su un letto di ospedale, probabilmente prossimo alla morte. Cihan ha assunto la sua tutela legale mentre Bünyamin ha continuato a fatica a farsi accettare dai fratelli. Sevilay ha confessato a Melek di avere a volte molta paura di Nuh ma ha comunque accettato di diventare sua moglie.

La Notte nel Cuore: ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 26 ottobre 2025

Questa sera le cose si complicheranno ancora di più tra Nuh e Cihan ma anche tra Sumru e i suoi figli. Ecco le anticipazioni degli episodi:

Cihan e Melek continueranno la loro cena romantica e il ragazzo chiederà ufficialmente e romanticamente la mano della sua amata, che accetterà con gioia. Sumru e Tahsin prenderanno possesso della villa dei Sansalan, costringendo tutti – tranne Hikmet, co-proprietaria – a lasciare l’abitazione. Esat e Harika rinnegheranno la loro madre mentre Nuh scoprirà da Nihal che ad accusare sua madre dell’omicidio di Gurcan e quindi a mandare la polizia a casa di Tahsin è stata proprio Hikmet. Cihan informerà Sevilay della morte di suo padre e di essersi recato al suo funerale per parlare con i suoi fratelli. Il ragazzo le dirà anche di non essere riuscito a farlo perché richiamato a casa dal malore del padre. Nuh verrà a scoprire che il Sansalan e la sua amata si sono incontrati e, in preda alla gelosia, prenderà a pugni Cihan e getterà un bicchiere ai piedi di Sevilay, che se ne andrà con il suo ex marito, spaventata.

Nuh rimarrà da solo con Melek e dopo aver ascoltato il messaggio vocale che Sevilay gli ha lasciato sul cellulare, il ragazzo deciderà di correre dalla sua amata e di chiederle perdono. Arrivato dalla giovane, non riuscirà nemmeno a entrare e questo perché Turkan chiamerà la polizia e lo farà arrestare. Sumru accompagnerà Tahsin in aeroporto e sulla strada del ritorno avrà un incidente. Hikmet, che la sta pedinando, non le presterà soccorso e la donna verrà portata in ospedale da ue passanti. Cihan metterà Melek di nuovo davanti a una scelta: o lui o Nuh. La gemella ribadirà di non poter scegliere tra suo fratello e il padre di suo figlio. Esat invece avrà un duro litigo con Esma dopo che le avrà detto di non voler condividere la camera da letto con lei.

Nuh ha cercato vendetta su Hikmet, finendo però per mettere in pericolo pure Harika. Questo farà infuriare Cihan, che avrà un duro confronto con lui, finendo quasi per ucciderlo. Quando Sumru scoprirà cosa è successo, se la prenderà con suo figlio e Cihan avrà modo di aprire gli occhi a Melek, convincendola che suo fratello ha perso il controllo. La giovane, con difficoltà e dolore, deciderà di trasferirsi a vivere con il padre di suo figlio.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.