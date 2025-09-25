La Notte nel Cuore ci aspetta anche stasera, giovedì 25 settembre 2025. Ecco cosa succederà

Anticipazioni TV

Appuntamento speciale con La Notte nel Cuore. La dizi ci aspetta anche stasera, giovedì 25 settembre 2025. Scopriamo insieme le anticipazioni degli episodi in onda su Canale5.

La Notte nel Cuore continua ad appassionarci e ci fa un regalo tornando in onda su Canale5 prima del tempo. Sì perché la dizi ci farà compagnia si domenica prossima, 28 settembre 2025, ma anche stasera, giovedì 25 settembre 2025. Sarà quindi una settimana con un doppio appuntamento, tutto da scoprire e con episodi ricchi di brivido e di colpi di scena, soprattutto perché ora Cihan ha capito di aver fatto dei tremendi errori con Melek e lei non vuole in nessun modo perdonarlo. Sevilay sta invece vivendo un sogno con Nuh… ma potrebbe durare poco mentre Esat così come Samet e Hikmet sono sconvolti dalle dichiarazioni di Tahsin, che ha rivelato di essere un Sansalan.

Sono quindi tantissime le novità in arrivo nelle prossime puntate e cominciamo a scoprire quelle che vedremo oggi, in prima serata su Canale5, precisamente alle ore 21.45. Prima però un piccolo riassunto su quello che è successo precedentemente.

La Notte nel Cuore: Tahsin rivela di essere un Sansalan

Nella puntata de La Notte nel Cuore del 21 settembre 2025, Hikmet ed Esat hanno fatto irruzione a casa di Tahsin per riprendere Sevilay, scappata con Nuh. Non trovando la ragazza hanno deciso di rapire Melek, scatenando l’ira di Cihan – all’estero per andare a trovare un amico in ospedale – e pure quella di Nihayet, che ha ricattato Bunyamin (rivelandogli che Canan è la spia di Tahsin) ed è riuscita a salvare sua nipote, rivelando a Sumru di voler aiutare lei e i suoi nipoti agendo dall’interno.

Tahsin e Nuh, furiosi e inconsapevoli dei piani di Nihayet, sono arrivati armati a Villa Sandalan e Tahsin ha deciso di rivelare la sua vera storia e di confessare di essere figlio di Muzaffer e quindi fratello di Samet e Hikmet. La cosa ha sconvolto tutti, soprattutto Esat e sua zia mentre Samet ha negato che tutto questo possa essere vero. Cihan è tornato in Turchia come una furia e ha chiesto perdono a Melek per quanto accaduto, di cui lui non sapeva nulla. La giovane non ha però voluto nemmeno rispondere al telefono. Nel mentre ha cercato Esat, deciso a punirlo per quello che ha fatto.

Ecco cosa succederà negli episodi de La Notte nel Cuore in onda il 25 settembre 2025

Questa sera, a sorpresa, tornerà la Notte nel Cuore e gli episodi in onda oggi – 25 settembre 2025 – riprenderemo da dove abbiamo lasciato nella scorsa puntata ovvero dal momento in cui Nuh e Melek hanno ricominciato a vivere sereni a casa di Tahsin. Le cose però non andranno come previsto; sì perché i guai saranno dietro l’angolo. La situazione peggiorerà dopo la visita dal ginecologo di Melek. La ragazza chiederà a Sevilay di accompagnarla e purtroppo le due avranno un incidente, che le farà finire sul ciglio di un burrone. Ogni movimento sarà pericoloso e le due rischieranno di cadere da un momento all’altro. Cihan rimarrà in attesa di scoprire cosa succede e sarà in collegamento telefonico con Hikmet per tutto il tempo.

Melek e Sevilay verranno tratte in salvo e Cihan tornerà a chiedere perdono alla sua amata, senza però ottenere alcun risultato. La giovane gli ribadirà di voler crescere suo figlio insieme a suo fratello e di non avere alcuna intenzione di farlo avvicinare a lei. Hikmet invece tornerà alla carica con la figlia adottiva affinché torni a casa ma anche stavolta riceverà un NO come risposta. Cihan vorrà regolare i conti con Esat, fuggito sotto suggerimento di sua nonna. Il Sansalan bloccherà le carte di credito e il conto bancario del fratello e quando scoprirà dove si sta nascondendo, manderà i suoi uomini a prenderlo. Nel mentre cercherà di capire se Tahsin sia davvero suo zio oppure no. Le cose non sono chiare anche perché Samet continua a negare che suo padre possa essere stato un uomo così spregevole da violentare una donna.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.