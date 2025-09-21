La Notte nel Cuore Anticipazioni puntata di stasera, 21 settembre 2025: Tahsin confessa la sua vera identità a Samet e Hikmet

Anticipazioni TV

Questa sera, domenica 21 settembre 2025, non perdete il nuovo appuntamento con La Notte Nel Cuore. Vediamo cosa succederà negli episodi di oggi.

Un nuovo appuntamento con La Notte nel Cuore ci aspetta questa sera, domenica 21 settembre 2025, alle ore 21.45 su Canale5. Per Cihan è arrivato il momento del pentimento per quello che ha fatto ma le cose sono più complicate del previsto per via della determinazione di Melek a non lasciare che il Sansalan la ferisca ancora, soprattutto ora che aspetta un bambino. Per Sumru i giochi si sono fatti ancora più duri dopo che ha sfidato apertamente la sua ex cognata e l’ha accusata di essere una bugiarda approfittatice. Nuovi dettagli e nuovi tranelli arriveranno nella puntata di oggi, in cui vedremo l’esito della fuga di Sevilay e Nuh. Scopriamo insieme le anticipazioni di cosa succederà negli episodi di stasera ma prima un piccolo riassunto di quanto successo in precedenza.

La Notte nel Cuore: Sumru svergogna Hikmet e Melek non perdona Cihan

Nella puntata de La Notte nel Cuore del 14 settembre 2025, tra Melek e Cihan c’è stato un confronto durissimo, da cui è uscita vincitrice la giovane gemella. La ragazza ha chiarito la sua posizione al Sansalan e gli ha promesso di crescere il loro bambino lontano dalla sua famiglia e da lui, ormai privo di cuore. Il figlio di Samet ha accusato il colpo e ha, alla fine, capito i suoi errori, arrivando a chiederle perdono. Sembra però troppo tardi per questo.

Sumru ha indetto una conferenza stampa per dimostrare che Harika è figlia del suo ex marito e con l’occasione ha svergognato Hikmet, a cui ha fatto causa per calunnia. Samet e Cihan hanno provato a vendere l’albergo ma Tahsin ha fregato entrambi mostrando fino a quanto si possa spingere con le sue conoscenze. Nihayet ha consegnato un cellulare a Sevilay e la ragazza, dopo essersi messa in contatto con lui, è fuggita con Nuh. Harika ed Esat si sono alleati con la loro zia per farla pagare alla ragazza, che con il suo gesto farà ricadere la famiglia nello scandalo. Esat intanto è riuscito a convincere Esma a concedersi a lui, ingannandola e facendole credere di amarla e di volerla sposare.

La Notte nel Cuore Anticipazioni del 21 settembre 2025

Scopriamo insieme cosa succederà nella puntata in onda in prima serata su Canale5.

Dopo essere fuggita con Nuh, Sevilay viene ospitata a casa di Tahsin e ha modo di parlare apertamente con Melek. Le due ragazze si dimostrano molto affezionate l’una all’altra e questo dà a entrambe la forza di andare avanti. Sevilay deve affrontare la causa di divorzio da Cihan e dopo aver parlato con il suo avvocato, Nuh la porta in montagna. Hikmet ed Esat, nel mentre, fanno irruzione alla villa di Tahsin per riprendersi Sevilay ma non trovandola decidono di rapire Melek.

Nihayet interviene in favore della nipote e chiede a Bunyamin di liberarla. Prima di salutarla le chiede perdono per essersi messa in mezzo tra lei e sua madre. Intanto Nuh e Tahsin arrivano alla villa, con i loro uomini al seguito, per riprendersi Melek. Tahsin approfitta dell’occasione per rivelare a Samet e Hikmet di essere il loro fratello e prosegue con il dire la verità anche a Sumru, confessandole i suoi sentimenti. Bunyamin finge di non essere colpevole della fuga di Melek e inveisce contro gli uomini della sicurezza per non destare sospetti.

A casa di Tahsin, Nuh è felice di avere Sevilay e Melek accanto, insieme, mentre Sumru e Tahsin si scambiano sguardi complici. Melek racconta a tutti che ad aiutarla è stata Nihayet e Sevilay sottolinea come la donna sia stata molto gentile anche con lei. Purtroppo la tranquillià del momento è solo momentanea e durante una visita di controllo dal ginecologo, sia Melek che Sevilay – che ha accompagnato la “cognata” – le cose si fanno complicate.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.