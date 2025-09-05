La Notte nel Cuore Anticipazioni Turche: Sumru svergogna Hikmet e "salva" Harika!

Anticipazioni TV

Nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore, Sumru si prenderà la sua vendetta nei confronti di Hikmet. La madre di Nuh e Melek svergognerà la sua ex cognata davanti alla stampa e salverà Harika, finita nel gioco perverso organizzato da sua zia, per diffamarla e controllare tutta la famiglia Sansalan. Ma cosa succederà? Scopriamolo insieme.

La Notte nel Cuore: Samet ha scoperto che Harika non è sua figlia

Nella puntata de La Notte nel Cuore del 31 agosto 2025, Samet ha avuto i risultati del test del DNA e ha scoperto che Harika non è sua figlia. Il Sansalan è andato su tutte le furie ma ha comunque rassicurato la ragazza di non volerla abbandonare. Ben diverso l’atteggiamento di Hikmet, che ha ripreso a tormentare la giovane ed è diventata sempre più ostile nei suoi confronti. La Sansalan non ha mai apprezzato la sua nipotina, irriverente e sfrontata, e ha sempre cercato di renderle la vita difficile. Con la scoperta che non è nemmeno figlia di suo fratello, Hikmet si è proprio scatenata ma dovrà vedersela con Sumru, decisa a fargliela pagare ma anche a dimostrare a tutti che lei e sua figlia sono state calunniate.

Sumru pronta a prendersi la sua vendetta, ecco cosa vedremo nelle prossime puntate de La Notte nel Cuore

Hikmet tormenterà Harika senza sosta e per la ragazza le cose saranno molto difficili. Per fortuna a Villa Sansalan è tornata Nihayet, che però comincerà anche lei a dubitare della verità su sua nipote. L'ex signora Sansalan sarà una vera e propria furia e non sopporterà che sua figlia e lei stessa, siano così tanto calunniate. Archiviato ormai il divorzio e deciso che mai e poi mai perdonerà suo marito per quello che ha fatto, Sumru deciderà di prendersi la sua vendetta sulla cognata ma anche di salvare la sua Harika. Grazie all’aiuto di Tahsin, che la prenderà sotto la sua ala protettiva dopo il tentativo di stupro a cui riuscirà a sfuggire, la madre di Nuh e Melek si presenterà davanti alla stampa e dichiarerà di non aver tradito Samet e che Harika è una Sansalan. A riprova di quanto detto farà avere ai giornalisti alcuni documenti – delle prove del DNA – che confermeranno senza ombra di dubbio quello che dice. Ma non si fermerà qui. Capito che a metterla in difficoltà è stata proprio Hikmet, deciderà di accusarla davanti a tutti.

La Notte nel Cuore Anticipazioni: Sumru svergogna Hikmet

Sumru riferirà ai giornalisti di essere più che mai convinta che sua cognata l’abbia calunniata. La donna riferirà alla stampa che Hikmet ha giocato sporco e che ha tentato di distruggere la sua reputazione alterando il test del DNA (che lei stessa ha spinto a fare) e prendendo di mira Harika, la giovane che lei proprio non sopporta. Un’accusa che sarà più che mai fondata. La Sansalan ha davvero manomesso il test e Sumru non avrà alcuna intenzione di fargliela passare liscia.

Le accuse colpiranno tremendamente Hikmet, che si troverà i riflettori puntati e dovrà gestire una situazione piuttosto complessa. Sì perché con le prove che Sumru mostrerà alla stampa, sarà chiaro che qualcuno ha voluto mettere l’ex signora Sansalan in un angolo e la cosa non deporrà per nulla a favore della famiglia di Samet.

La Notte nel Cuore va in onda in prima serata su Canale5.