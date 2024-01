La lunga notte: stasera su RAI 1 la terza e ultima puntata della fiction storica sulla caduta di Mussolini

Anticipazioni TV

Giunge al termine il 31 gennaio la fiction storica in 3 puntate di Rai 1, La Lunga Notte. la trama dell'ultima puntata.

Si conclude stasera in prima serata su Rai 1, dopo 3 puntate consecutive, l'appuntamento con La lunga notte, la fiction che racconta gli eventi che portarono alla destituzione del dittatore Benito Mussolini, aprendo una nuova, tormentata fase, nella lotta per la Liberazione nel nostro paese. una scommessa, quella di raccontare la grande storia in forma di fiction che, se non ha convinto tutti i critici, non ha avuto problemi a conquistarsi una nutrita fascia di spettatori. Vediamo cosa ci riserva l'ultima puntata.

La lunga notte: la trama dell'ultima puntata

Sofferente e amareggiata per il rifiuto del suo amato, Claretta (Martina Stella) tenta il suicidio. De Cesare (Francesco Rossini) consegna a Mussolini (Duccio Camerini) l’ultimo messaggio indirizzato a lui. Intanto al Quirinale, il Duce viene ricevuto dal re, per avanzare l’ipotesi di sganciarsi dai tedeschi, ma Mussolini risponde risoluto che è tutto sotto controllo e che ha già convocato il Gran Consiglio. Occorre stanare i traditori, anche quelli della famiglia reale come Maria Josè (Aurora Ruffino). Il re maschera la sorpresa e lo rassicura sulla sua fedeltà. Grandi vuole mostrare la mozione al Duce, il suo non sarà un complotto. Mussolini brilla di un sorriso feroce: era proprio quello che sperava. Nel frattempo, Dino (Alessio Boni) ha deciso di allontanare Beatrice (Emma Benini) da Roma e spinge Antonietta (Ana Caterina Morariu) a raggiungere i figli all’estero. La ragazza chiede ad Antonietta di poter dire addio a Italo (Riccardo De Rinaldis), del quale si è innamorata. I due ragazzi si vedono e fanno l’amore prima di dirsi addio.

Il Duce, convocato il Gran Consiglio, è sicuro di se, ed è pronto a fare fuori i traditori. Prima però affronta Grandi, offrendogli il suo posto, finita la guerra, in cambio del ritiro del suo Ordine del giorno. Grandi rifiuta, segnando l’inizio dello scontro tra loro. Su ordine di Mussolini, viene messo ai voti un altro Odg che prevede fedeltà al Duce, tutti i poteri al partito, e guerra a oltranza al fianco dei tedeschi. Le votazioni sono aperte. A decidere la partita proprio il voto di Ciano che, con stupore di tutti, tradisce il suocero e si schiera a favore di Grandi. Nel frattempo, Antonietta è stata presa in ostaggio dall’OVRA e tenuta prigioniera a palazzo Venezia, Claretta è tornata nelle grazie del suo Ben e gli dà consigli dall’esterno della sala. Edda (Lucrezia Guidone) segue con trepidazione l’evolversi della seduta grazie ad informatori, proprio come avviene al Quirinale. Mussolini va in minoranza e, il giorno successivo quando si presenta a villa Savoia dal re, viene arrestato. La città è messa a ferro e fuoco. La villa dei Petacci presa d’assalto, Dino riabbraccia la sua Antonietta, Beatrice corre incontro ad Italo. Tutti festeggiano per la caduta del dittatore ma la guerra non è finita…

Dalle note di regia di Giacomo Campiotti per La lunga notte

Dino Grandi è coinvolto a molti livelli nelle responsabilità fasciste. Ad ogni modo, quando (molto, troppo tardi) si rende conto che la situazione sta precipitando, decide di intervenire e mette a repentaglio la propria vita. Ho lavorato con Alessio Boni alla costruzione del personaggio di Grandi considerandolo un eroe negativo. Non è simpatico, è egotico, maschilista, evidentemente invischiato nelle peggiori storie del ventennio. Ma, dal momento in cui prova a mettere in minoranza Mussolini, non abbiamo temuto di raccontarlo con il carisma, il coraggio ed il piglio necessario di chi comunque mette in gioco la propria vita, anche se è mosso da motivazioni non tutte cristalline. E lo stesso senso di ricerca tardiva di consapevolezza, di voglia di riscatto, di complessità psicologica e umana nell'appartenenza alla Casta, l'ho cercato in tutti i personaggi. Come Ciano che con un guizzo di orgoglio ribalta la sua debolezza di dandy per compiere una scelta che lo porterà ad una sicura morte. O sua moglie Edda, la figlia del Duce, frustrata nel rapporto col padre, così come Claretta, l'amante di Benito, divisa tra l'avidità e la passione... ai Principi prigionieri nelle loro gabbie dorate e tenuti sotto scacco dal cinismo e dalla vigliaccheria del Re. Sono personaggi colpevoli e responsabili a cui non ho negato momenti di umanità lacerata. Il contesto “scenografico” di questo periodo storico è stato per me una importante chiave di lettura. I gerarchi fascisti vivevano nel lusso, nei luoghi più belli della città eterna. Dino Grandi abitava in una importante villa alla fine delle Terme di Caracalla (quella che fu poi acquistata da Alberto Sordi). Edda e Ciano avevano una villa ai Parioli e la famiglia Petacci aveva costruito una villa di design modernissimo alla Camilluccia. Lo stesso Mussolini viveva nientemeno che a villa Torlonia. E i Savoia si dividevano tra lo splendore del Quirinale e Villa Savoia. Abbiamo così collocato i nostri personaggi in questi contesti di bellezza mozzafiato. E la bellezza di questi ambienti maestosi, frutto del genio italiano figlio del Rinascimento, sembra quasi giudicare questi piccoli uomini che si muovono come coleotteri nelle loro gabbie dorate. Voglio ricordare che la scelta del cast era piena di insidie, visto che ogni spettatore avrà delle aspettative personali verso questi personaggi. Ho provato a comporre un mosaico variegato e armonico. Penso alle personalità ugualmente forti ma profondamente differenti delle quattro donne (Edda, Claretta, Antonietta e la Principessa) o ai due ragazzi, che mi sembra rappresentino il Nuovo senza retorica, o, per finire, ad Umberto, il Re e a Mussolini, a cui mi sembra abbiamo dato una certa verità senza bisogno di una facile imitazione. Voglio ringraziare tutti gli attori, davvero numerosi, con i quali sul set abbiamo lavorato anche duramente ma sempre in grande armonia. Ho provato a dare una “forza epica” a questa storia. Con la scelta delle inquadrature, la luce, i costumi, le scenografie, il ritmo del montaggio, la musica... in tutto questo supportato dalla produzione e da un team di collaboratori che hanno donato al film molto più della loro professionalità.