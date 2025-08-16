La forza di una donna: Sirin la pagherà per tutte le sue malefatte? Ecco la nostra opinione al riguardo

Anticipazioni TV

Sirin, una delle protagoniste de La forza di una donna, l'amata soap turca di Canale 5, è forse il personaggio più odiato della storia delle dizi. La domanda che i fedelissimi si pongono, quindi, è se Sirin pagherà mai davvero per tutte le sue malefatte... Questo è quello che pensiamo noi al riguardo!

Sirin è la più "cattiva" tra i "cattivi" delle soap turche, e forse non soltanto di quelle turche. Questo personaggio non fa che tramare, mentire, insultare e addirittura picchiare; insomma, la sua è davvero un mente diabolica. Pertanto, i telespettatori non fanno che domandarsi quando pagherà per tutte le sue malefatte, ma soprattutto se pagherà mai davvero, visto che sembra riuscire sempre a farla franca al momento... Ecco che cosa pensiamo che ne sarà di Sirin!

Sirin è una delle "cattive" più "cattive" che abbiamo mai visto nella storia delle soap. Non a caso, l'attrice che presta il volto a questo perfido personaggio, Seray Kaya, ha dichiarato di aver ricevuto una sfilza di messaggi d'odio sui social per averlo interpretato. Certo, gli hater non sono mai nel giusto, figuriamoci poi se l'oggetto verso cui indirizzano la loro frustrazione è una persona "colpevole" di aver svolto alla perfezione il proprio lavoro. Bisogna ammettere però che l'attrice in questione è a dir poco credibile nei panni di Sirin, tanto che ci fa innervosire come se fosse una persona reale!

Sirin ci fa tanto infuriare perché se la prende con "i più deboli", e per giunta senza una vera ragione. La giovane sempre avere un unico obiettivo, ossia rovinare la vita a Bahar, con la quale si è sempre sentita in competizione. Infatti, Sirin detesta la sorellastra sia perché deve condividere con lei l'amore del genitore che hanno in comune, la loro mamma Hatice, ma soprattutto perché l'oggetto del suo desiderio, Sarp, le ha sempre detto di non poterla ricambiare perché follemente innamorato di Bahar. Allora, benché quest'ultima sia ormai una povera disgraziata, rimasta vedova e senza un soldo in tasca con due figlioletti da crescere da sola, non fa che maltrattare lei ed i piccoli Nisan e Doruk...

Nelle ultime puntate andate in onda de La forza di una donna, abbiamo assistito ad una scena terrificante, in cui Sirin ha davvero toccato il fondo. Dopo aver scoperto della sua "relazione clandestina" con Sarp, Bahar è andata ad affrontare la malvagia sorellastra; in un primo momento, Sirin ha soltanto subito, ma quando l'altra le ha urlato in faccia che il defunto marito non avrebbe mai potuto amare una persona come lei, ha cambiato espressione: con gli occhi iniettati d'odio, le si è scagliata contro e al grido di "Sarp amava me" l'ha riempita di calci lì dove Bahar ha dei grossi lividi a causa della sua grave malattia. Inutile negarlo, Ceyda e Yeliz, con la loro "spedizione punitiva" ai danni della figlia di Enver ed Hatice, non possono essere giustificate, anche se possiamo capire la loro rabbia. Tuttavia, le due non hanno dato la lezione che avrebbero voluto a Sirin, che è riuscita a divincolarsi e a chiamare aiuto; ancora una volta, l'abbiamo vista sfoggiare il suo diabolico sorriso, quello di chi sa di averla fatta di nuovo franca. La domanda, dunque, è: lei la pagherà mai davvero per tutte le sue terribili malefatte oppure è destinata - indebitamente - a trionfare? Noi vogliamo pensare che, benché non accadrà molto presto, alla fine Sirin avrà quel che si merita. Purtroppo, non sempre il bene ha la meglio sul male, ma, a parer nostro, non in questa circostanza...

