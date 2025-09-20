La forza di una donna: Chi è Gokce Eyuboglu? Tutto sulla simpatica Ceyda della Soap Turca

Anticipazioni TV

Gokce Eyuboglu è l'attrice che presta il volto ad una delle protagoniste de La forza di una donna, Ceyda: ecco tutto ciò che sappiamo su di lei!

La biondissima e vulcanica Ceyda de La forza di una donna è una delle protagoniste femminili di questa soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Gokce Eyuboglu, l'attrice che la interpreta? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

La forza di una donna: Età, Origini, Studi di Gokce Eyuboglu

Gokce Eyuboglu è nata ad Istanbul, in Turchia, il 20 agosto del 1983; quindi è del segno del Leone ed ha 42 anni. Sin dai primi anni dell'infanzia ha dato prova di avere delle doti attoriali, e, ai tempi della scuola secondaria, ha iniziato a scrivere delle opere teatrali che venivano persino messe in scena. Più tardi, inoltre, ha cominciato a recitare negli spettacoli teatrali. Infine, si è laureata in Pubblica Amministrazione, ed in seguito si è iscritta all'Akademi 35.5, dove si è formata anche in dizione e doppiaggio.

La carriera di Gokce Eyuboglu

Ha esordito come attrice sul piccolo schermo nel 2010, recitando nella serie TV Ask ve Ceza. Tra le altre in cui la possiamo vedere ci sono: Yalan Dunya, Ask Laftan Anlamaz, Zumruduanka, Evlilik Hakkinda Her Şey, Maviye Surgun, Annem Ankara e Olum Kime Yakisir. Il ruolo che le ha conferito un certo successo è sicuramente quello di Ceyda, interpretato dal 2017 al 2020, in Kadin, ossia La forza di una donna. Il suo debutto al cinema invece è avvenuto nel 2014 con il film Kadın Isi: Banka Soygunu. Fra le altre pellicole in cui ha lavorato ci sono: Imkansiz Olasilik, Batlir, Kayha e Kul. Grazie al suo talento si è anche aggiudicata ben due prestigiosi riconoscimenti: nel 2019 quello di Vincitrice del Premio d'onore Faruk Oztimur per la serie La forza di una donna e ai Sadri Alisik Theatre and Cinema Awards, nel 2018, è stata Candidata come Miglior attrice non protagonista in un musical o commedia per lo spettacolo Mutluyduk Belki Bugune Kadar.

Gokce Eyuboglu: Instagram e Vita Privata dell'attrice de La forza di una donna

Il suo profilo Instagram ufficiale è @gokceeyuboglu, che ad oggi conta circa 448.000 follower. Qui ritroviamo una serie di post in cui lei è sempre la protagonista assoluta; infatti, non c'è traccia di un partner. Stando a quanto ci risulta, al momento non dovrebbe essere sentimentalmente impegnata. Tuttavia, è già stata sposata, e per diversi anni: dal 2008 al 2022 è stata sposata con Selcuk Oner Eyuboglu, un ingegnere. Dopo quattordici anni di matrimonio, i due hanno deciso di prendere strade diverse.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 15.30.