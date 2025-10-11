TGCom24
La forza di una donna: Chi è Ahu Yagtu? Tutto sull'elegante Piril della Soap Turca

Francesca Simone

Ahu Yagtu è l'attrice che presta il volto ad una delle protagoniste de La forza di una donna, Piril: ecco tutto ciò che sappiamo su di lei!

L'enigmatica e raffinata Piril de La forza di una donna è una delle protagoniste femminili di questa soap opera turca di Canale 5. Che cosa sappiamo però di Ahu Yagtu, l'attrice che la interpreta? Vediamo insieme qualche curiosità in merito alla sua vita privata e alla sua carriera!

La forza di una donna: Età, Origini, Studi di Ahu Yagtu

Ahu Yagtu è nata ad Izmir, in Turchia, l'11 luglio del 1978; quindi è del segno del Cancro ed ha 47 anni. Ben presto ha iniziato a muovere i suoi primi passi nel mondo della moda e del cinema. Infatti, oltre ad essere un'attrice ormai piuttosto affermata, è anche una modella molto apprezzata. Il suo debutto sul piccolo schermo è avvenuto nel 2001, quando aveva 23 anni, ottenendo una parte nella serie televisiva 90-60-90, quella di Esin.

La carriera di Ahu Yagtu

Tra le varie serie TV in cui possiamo rintracciarla annoveriamo: Kampusistan,Savcinin Karisi, 29-30, Komiser Nevzat, Ask ve Ceza, Bir Avuc Deniz, Bir Cocuk Sevdim, Paramparca, Hilal, Feza and Other Planets, Kardeslerim e Kardelenler. Di certo, però, il ruolo che ha le ha conferito una certa fama, persino nel nostro Paese, è quello di Piril, la nuova moglie di Sarp, in Kadin, titolo originale de La forza di una donna. Grazie al suo talento e al suo charme, si è aggiudicata un prestigioso premio nel 2013, ossia quello di Style Icon of the year agli Elle Style Awards.

Ahu Yagtu: Instagram e Vita Privata dell'attrice de La forza di una donna

Il suo profilo Instagram ufficiale è @ahuyagtu, che ad oggi conta circa 1 milione di follower. Nella sua bio leggiamo: "Actor, mother and vintage lover", ossia "Attrice, madre e amante del vintage". Infatti, è mamma di un figlio, nato dalla sua relazione amorosa con l'attore e sceneggiatore turco Cem Yilmaz. La Yagtu e quest'ultimo sono convolati a nozze nel 2012, ma il loro matrimonio è naufragato soltanto un anno dopo. Attualmente non dovrebbe essere sentimentalmente impegnata.

La forza di una donna va in onda dal lunedì alla domenica su Canale 5 a partire dalle 16.10.

