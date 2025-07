La forza di una donna: Che cos'è il borek? Tutto su questo tradizionale piatto turco

Anticipazioni TV

In una delle ultime puntate de La forza di una donna, Bersan è andata a trovare Bahar per nasconderle la droga in casa: il suo obiettivo era incastrare la rivale. Per non dare nell'occhio, la giovane si è presentata da Bahar con il borek che aveva preparato con le sue mani, rendendo molto felici Nisan e Doruk. Ma di che cosa si tratta? Com'è fatto questo tradizionale piatto turco? Ecco la risposta.

La forza di una donna: Bersan contro Bahar!

Bersan si sta rivelando un'autentica spina nel fianco per Bahar, quasi tanto quanto Sirin. La prima, tornata nel quartiere dopo la fine del suo matrimonio, ha un solo obiettivo, ossia riconquistare fiducia e cuore del suo ex, Arif; peccato che quest'ultimo, che ha ancora il dente avvelenato per come fu lasciato in passato, non ha la minima intenzione di cedere alla sua corte. Bersan è sempre più convinta che il vero ostacolo tra di loro non sia il suo tradimento, bensì una rivale in amore, appunto Bahar. La giovane ha notato che Arif ricopre di attenzioni sia la donna che i suoi figli, i piccoli Nisan e Doruk...

La forza di una donna: Bersan porta il borek a Bahar, ma...

Bersan non ha alcun dubbio: deve sbarazzarsi quanto prima di Bahar, altrimenti non riuscirà mai a centrare il suo obiettivo. Determinata come non mai a mettere la poverina fuori gioco, la mora con gli occhi malvagi e truccatissimi è andata a bussare alla sua porta. Bersan ha sfoggiato il suo miglior sorriso ed ha detto a Bahar di aver preparato con le sue mani un fantastico borek per darle il benvenuto nel quartiere; allora, la ragazza si è vista costretta a farla accomodare. Non appena Nisan e Doruk sono andati a letto e Bahar si è allontanata per andare a controllarli, l'ex di Arif ne ha approfittato per nascondere un pacchetto di droga in un portagioie di conchiglie. Dopodiché, Bersan ha allertato la polizia per denunciare anonimamente la presenza di sostanze stupefacenti nell'appartamento della nostra protagonista, che ha quindi rischiato seriamente di finire in manette: se non fosse stato per il figlioletto, che si era appropriato del pacchetto incriminato - pensando fosse un gioco - prima della perquisizione a sorpresa, Bahar sarebbe finita dietro le sbarre da innocente!

La forza di una donna: Che cos'è il borek?

Ma che cos'è il borek, questa pietanza turca che Nisan e Doruk hanno mangiato con tanto entusiasmo? Anzitutto, il termine borek deriva dal tema turco "bur", che significa "arrotolare", ed ha più significati. Si tratta di un piatto tradizionale della cucina turca, ma molto diffuso anche nei Paesi Balcani, che si presenta come una sorta di torta salata. L'ingrediente principale è la yufka, ossia un foglio di pasta sfoglia sottile sottile. Il ripieno, invece, prevede un impasto formato da carne macinata - non di maiale, proibita dal Corano - formaggio e verdura, in genere gli spinaci. Una volta farcita, la "torta" viene spennellata con il tuorlo dell'uovo, il che le conferisce un aspetto più dorato e lucido al termine della cottura. Inutile dire che esistono innumerevoli varianti, poiché in realtà ogni paese ha la sua ricetta.

