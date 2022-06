L’Ora - Inchiostro contro piombo: Stasera la seconda puntata della miniserie italiana in onda su Canale 5

Anticipazioni TV

Claudio Santamaria è il protagonista della nuova fiction Mediaset intitolata L'Ora - Inchiostro contro piombio, in onda questa sera con la seconda puntata.

Va in onda stasera 15 giugno alle 21:33 su Canale 5 la seconda puntata di L'Ora - Inchiostro contro piombo. Si tratta di una nuova fiction prodotta da RTI e Indiana Production ambientata negli anni 50 e basata su fatti realmente accaduti che ruotano intorno al giornale siciliano L'Ora. storico quotidiano fondato a inizio Novecento dalla famiglia Florio. La serie si sviluppa su cinque episodi e andrà in onda in altrettante prime serata. La regia è di Piero Messina, Ciro D'Emilio e Stefano Lorenzi, mentre nel cast troviamo Claudio Santamaria, Maurizio Lombardi, Daniela Marra, Francesco Colella, Bruno Di Chiara, Marcello Mazzarella e Silvia D'Amico.

L'Ora - Inchiostro contro piombo: la trama della seconda puntata della fiction con Claudio Santamaria

Nato nella Palermo degli anni a cavallo tra il secondo dopoguerra e il boom economico, L'Ora è il primo quotidiano che ha l'ardire di scrivere la parola mafia. L'Ora è una palestra di menti vivaci e giornalisti coraggiosi che, capitanati dal direttore, scovano la notizia, la catturano e la raccontano. La redazione si espone nonostante le ostilità del potere costituito da troppo tempo connivente con la malavita. La storia de' L'Ora è quella di un giornalismo di indagine, potente e emozionante, fatto di donne e uomini che hanno messo a rischio anche la vita pur di portare al pubblico la conoscenza della verità.

Nella prima puntata abbiamo fatto la conoscenza del giornalista romano Nicastro, interpretato da Claudio Santamaria, chiamato a salvare L'Ora, in quanto il quotidiano sta attraversando un periodo di crisi. La storia prosegue nella seconda puntata di stasera con l'indagine su Navarra che il giornale sta seguendo. Le vendite in edicola sono in aumento. I giornalisti, a Corleone per la manifestazione contro il latifondo, sono costretti alla fuga per l'intervento dei Carabinieri.

La seconda puntata di L'Ora - Inchiostro contro piombo va in onda stasera 15 giugno 2022 su Canale 5.