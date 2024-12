L'amica geniale - Storia della bambina perduta: stasera su Rai 1 l'ultima puntata della quarta stagione e della serie

Anticipazioni TV

Si chiude questa sera con il finale di stagione, L’amica geniale, serie tv che ci ha tenuto compagnia con 4 stagioni. Tornano per l’ultima volta Alba Rohrwacher, Irene Maiorino e Fabrizio Gifuni, diretti da Laura Bispuri.

Questa sera, in prima serata su Rai 1, va in onda l'ultima puntata della quarta ed ultima stagione de L'amica geniale, che si intitola L'amica geniale - Storia della bambina perduta. Saluteremo quindi Lila, Lenù, il Rione e tutti i personaggi che ci hanno tenuto compagnia in questi anni, compresi i poco simpatici e pericolosi Solara e il bugiardo e traditore Nino Sarratore. Ricordiamo che a dirigere la stagione conclusiva tratta dalla serie di libri di Elena Ferrante ci ga pensato Laura Bispuri e che a impersonare Elena e Lila sono state Alba Rohrwacher e Irene Maiorino, mentre Fabrizio Gifuni ha interpretato Sarratore. Chi ha letto i romanzi della Ferrante, sa come va a finire la nostra storia, che è arrivata sul piccolo schermo e in streaming grazie a Saverio Costanzo che ha avuto l'idea. Gli altri lo scopriranno questa sera.

L'amica geniale 4: Anticipazioni sulla quinta ed ultima puntata

La quinta e ultima puntata de L'amica geniale - Storia della bambina perduta si divide in due episodi: La scomparsa e La restituzione

La scomparsa

Dopo una lunga assenza, in cui trascura la figlia Imma, Nino fa ritorno nel Rione. Improvvisamente Tina scompare e all'inizio tutti pensano che la colpa sia dei Solara, che però aiutano nelle ricerche della bambina. Lila è molto triste per la morte del fratello Rino ed Elena fa sì che l'amica trascorra del tempo con Imma. Lenù si rituffa nella scrittura, incalzata dall'amica, ma nel Rione scoppia un putiferio quando qualcuno, una mattina, spara ai fratelli Solara.

La restituzione

Il tempo trascorre, Pasquale viene arrestato ed Elena chiede aiuto a Nino, che nel frattempo è diventato un parlamentare, ma l'uomo sta attraversando un periodo difficile perché siamo in piena Tangentopoli. Lila si separa da Enzo ed Elsa fugge con Gennaro, che è l'amore di sua sorella. Quando le figlie di Elena vanno a vivere con il padre in America, la donna, che ormai è anziana, decide di trasferirsi a Torino e di continuare a scrivere. Lila, che da tempo è scomparsa, riesce a sorprendere l'amica ancora una volta.

Non perdete, questa sera, in prima serata su Rai 1, la puntata conclusiva de L'amica geniale - Storia della Bambina perduta, che chiude la serie tv.