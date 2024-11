L'Amica Geniale - Storia della bambina perduta: stasera su Rai 1 comincia la quarta stagione, con Lila e Lenù adulte

Anticipazioni TV

Al via questa sera su Rai Uno, con la prima puntata, la quarta stagione de L'amica geniale, che si intitola L'amica geniale - Storia della bambina perduta. Recitano Alba Rohrwacher, Fabrizio Gifuni e Irene Maiorino.

Finalmente ci siamo: L'amica geniale torna in tv con la quarta stagione della serie tratta dai romanzi di Elena Ferrante. Questa sera, in prima serata su Rai 1, andrà in onda la prima puntata, diretta, come le quattro che seguiranno le prossime domeniche, da Laura Bispuri. Il titolo completo dei nuovi 10 episodi è L'amica geniale - Storia della bambina perduta, e al centro della vicenda ritroviamo, ormai adulte, Lila e Lenù, che incrociano le loro esistenze all'interno e all'esterno del rione. Torna anche una loro vecchia conoscenza, o meglio un uomo che entrambe hanno amato. Stiamo parlando di Nino Sarratore, che perde il fascino da intellettuale delle stagioni precedenti e e si dimostra egoista e meschino.

La quarta stagione de L'amica geniale è basata su una sceneggiatura scritta da Francesco Piccolo, Laura Paolucci, Saverio Costanzo e dalla stessa Elena Ferrante. A impersonare Elena e Lila non sono più Margherita Mazzucco e Gaia Girace ma Alba Rohrwacher e Irene Maiorino. Nel ruolo di Nino troviamo invece Fabrizio Gifuni. La serie è una produzione Fandango, The Apartment, Fremantle Italy e Mowe in collaborazione con Rai Fiction e HBO Entertainment.

L'amica geniale: la trama della quarta stagione

Di cosa parla la quarta stagione de L'amica geniale? Ecco la sinossi ufficiale:

Le due protagoniste Lina (o Lila) ed Elena (o Lenù) sono ormai adulte, con alle spalle delle vite piene di avvenimenti, scoperte, cadute e “rinascite”. Ambedue hanno lottato per uscire dal rione natale, una prigione di conformismo, violenze e legami difficili da spezzare. Elena è diventata una scrittrice affermata, ha lasciato Napoli, si è sposata e poi separata, ha avuto due figlie e ora torna a Napoli per inseguire un amore giovanile che si è di nuovo materializzato nella sua nuova vita. Lila è rimasta a Napoli, più invischiata nei rapporti familiari e camorristici, ma si è inventata una sorprendente carriera di imprenditrice informatica ed esercita più che mai il suo affascinante e carismatico ruolo di leader nascosta ma reale del rione (cosa che la porterà tra l'altro allo scontro con i potenti fratelli Solara). Attraverso le prove che la vita pone loro davanti, scopriranno in se stesse e nell'altra sempre nuovi aspetti delle loro personalità e del loro legame d’amicizia. Intanto, la storia d’Italia e del mondo si srotola sullo sfondo e anche con questa le due donne e la loro amicizia si dovranno confrontare.

L'amica geniale 4: parla la regista Laura Bispuri

Abbiamo detto che a dirigere 10 episodi de L'amica geniale - Storia della bambina perduta è stata Laura Bispuri, che si è trovata a maneggiare del materiale incandescente, visto il successo delle prime tre stagioni. La regista descrive così la sua avventura:

La cosa più importante per me è stata trovare un equilibrio tra le stagioni passate e quella che stavo costruendo come nuova. Il principio basilare che mi fa credere in questo lavoro con tutta me stessa è la sincerità della regia. Non credo infatti nelle operazioni studiate a tavolino, ma credo solo nell’aderenza che si ha con la materia che si racconta e quanto più questa aderenza è vera e profonda, tanto più l’opera ne giova. Per questo mi sono immersa completamente nel racconto che andavo a fare, sentendolo in prima persona, rispettando moltissimo il passato, i personaggi, i luoghi, le attese del pubblico che tanto ha amato le stagioni passate e cercando qualcosa di nuovo che si legasse con armonia al vecchio. Questo equilibrio è stato frutto di una ricerca continua, giorno per giorno, che ha coinvolto vari aspetti (...) Ho provato a prendere i miei attori per mano e sono scesa il più possibile dentro la loro anima per avvicinarli al racconto della Ferrante. Un viaggio enorme che ognuno di noi ha fatto dentro alla sua scrittura. Un viaggio che per me è stato verticale. Ogni giorno cercavo e ogni giorno trovavo elementi ed elementi in più dentro al suo racconto. Dinamiche e relazioni che all’inizio erano sotterranee, che non si vedevano ad un primo livello, neanche ad un secondo, neanche ad un terzo. Mi è sembrato di scendere verticalmente dentro una sorta di labirinto della sua scrittura e più cercavo, più trovavo. Un processo senza fine che mi ha affascinata tantissimo.

L'amica geniale - Storia della bambina perduta: Anticipazioni della prima puntata

La prima puntata de L'amica geniale - Storia della bambina perduta si compone di 2 episodi: La separazione e La dispersione.

La separazione

Elena si trattiene più del previsto in Francia con Nino. La scrittrice si è separata non senza dolore dal marito Pietro, ha raggiunto il successo grazie al suo romanzo e, regalandosi molte fughe d'amore con Nino, ha finito per trascurare le figlie. Nel momento in cui Pietro si rifà una vita, Elena decide di portare Elsa e Dede a Napoli e di andare a vivere con Nino. Lila però la informa che Nino abita ancora con la moglie.

La dispersione

Elena lascia Nino nonostante l'uomo abbia acquistato un appartamento a Napoli, in Via Tasso. Costretta a prendersi le figlie dalla suocera Adele, la donna le porta a vivere da Mariarosa (la sorella di Pietro) e Franco. Nino supplica Elena di perdonarlo e così, dopo il suicidio di Franco, la scrittrice va a vivere a Via Tasso insieme alle figlie.