L'Amica Geniale: 7 milioni di spettatori per le esordienti Elisa Del Genio e Ludovica Nasti

La serie evento, L’amica Geniale, tratta dal romanzo omonimo di Elena Ferrante ha debuttato ieri su Rai1 con i primi due episodi. Dopo la presentazione alla 75° edizione della Mostra del Cinema di Venezia e la messa in onda su Tim Vision ( Tim è tra i produttori della serie accanto a Rai Fiction, HBO, Wildside, Fandango), il lavoro di Saverio Costanzo è dunque sbarcato in chiaro tenendo incollati alla TV 7 milioni di Italiani. La trasposizione del primo volume della quadrilogia, divisa in 4 puntate da due episodi ciascuna, andrà in onda tutti i martedì sempre su Rai 1 e sarà visibile in streaming su Rai Play.



L'amica geniale: Trailer Ufficiale della Serie TV - HD

L'Amica Geniale: l'incipit e la trama

Il racconto prende il via nell'Italia di oggi con la misteriosa scomparsa di Lila, circostanza che spinge l’amica Elena a ripercorrere la storia che le ha unite fin bambine in un rione popolare di Napoli negli anni ‘50. Al centro della trama una grande amicizia tra due donne, dall'infanzia all'età adulta - un’amicizia complessa in cui convivono intesa, comprensione, complicità insieme a odio, rivalità e gelosia - ma anche di un intero Paese, attraversando vari decenni, fotografando ideali e aspirazioni dei personaggi e di diverse generazioni. Ambientato in una Napoli pericolosa e affascinante, inizia così un racconto che copre oltre sessant'anni di vita e che tenta di svelare il mistero di Lila, l'amica geniale di Elena, la sua migliore amica, ma anche la sua peggiore nemica.

Il cast de L'Amica Geniale: Le due protagoniste

Per le protagoniste Elena e Lila, interpretate rispettivamente nella versione da bambine dalle attrici Elisa Del Genio e Ludovica Nasti e nella versione da adolescenti da Margherita Mazzucco e Gaia Girace si è trattato del primo debutto come attrici. Dopo un casting durato otto mesi e 8000 bambini provinati, Elisa, Margherita, Ludovica e Gaia, non hanno tradito le aspettative di chi ha confidato in loro pur non essendo professioniste. Osannate dalla critica già in occasione della presentazione al Festival di Venezia, sono riuscite a conquistare anche il pubblico del piccolo schermo, che ha invaso i social con un mare di complimenti per le giovani interpreti.

Ma scopriamo di più su Elena e Lilia i due personaggi principali del racconto di Elena Ferrante:

Lila Cerullo interpretata da Ludovica Nasti (da piccola) e Gaia Girace (da adolescente)

Lila Cerullo è una ragazzina curiosa e intelligente, capace di leggere prima e meglio degli altri il mondo che la circonda. Raffaella (questo il suo vero nome) è vulcanica, con la risposta sempre pronta e capace di far ammattire chiunque abbia a che fare con lei. Tra lei ed Elena nasce presto una forte amicizia, in cui però è difficile separare affetto e invidia: la segreta competizione tra loro è ciò che spinge entrambe a migliorarsi per cercare di primeggiare sull’altra. Purtroppo, però, a differenza della sua grande amica, Lila non riesce a convincere la sua famiglia a farle proseguire gli studi e abbandona presto la scuola. Comincia così a lavorare e il suo corpo secco e spigoloso, una volta raggiunta l’adolescenza, fiorisce e la rende la ragazzina più corteggiata del Rione.

Elena Greco è interpretata da Elisa Del Genio (da piccola) e Margherita Mazzucco (da adolescente)

Elena Greco, nata nell'agosto del 1944 a Napoli, è una ragazzina bionda, diligente e molto timida. Sin da piccola, però, si sente estranea al Rione napoletano in cui è nata e la sua paura più grande è quella di diventare come sua madre, dall'andatura zoppa e capace di esprimersi solamente in dialetto. Elena ama la scuola e tenta di aggrapparsi a tutto ciò che la può allontanare da quel futuro che sembra già scritto per lei: è probabilmente per questo motivo che sin da bambina prova qualcosa per Nino Sarratore, un ragazzino silenzioso e intelligente che sembra così diverso dagli altri bambini del rione. Ma è l’incontro con Lila, che abita proprio nel palazzo di fronte al suo, che le cambia la vita.

La serie L'Amica Geniale è visibile su Rai 1 tutti i martedì a pertire dalle 21.25 e in streaming su Rai Play