L'amica Geniale 4, intervista a Pio Stellaccio: "Il mio Enzo Scanno non è affatto un sottone"

Anticipazioni TV

Ne L'amica geniale - Storia della bambina perduta, quarta stagione della serie ispirata ai libri di Elena Ferrante, anche il personaggio di Enzo Scanno ha cambiato volto. A interpretarlo, prendendo il testimone da Giovanni Buselli, è Pio Stellaccio, che abbiamo avuto il piacere di intervistare.

Uno dei pochi personaggi maschili positivi de L'amica geniale, se non l'unico, almeno per quanto riguarda le figure di rilievo dei libri di Elena Ferrante e della serie tv ideata da Saverio Costanzo, è Enzo Scanno, che è sempre stato innamorato di Lila e che da bambino ribelle e scapestrato si trasforma in uomo gentile. Ne L'amica geniale - Storia della bambina perduta, Enzo acquista grande importanza. Nelle precedenti stagioni il personaggio era interpretato da Giovanni Busetti, mentre nella quarta ha il volto di Pio Stellaccio, attore campano che ha studiato recitazione all’Accademia D'Arte Drammatica Silvio D’Amico e che si è diviso soprattutto fra teatro e televisione. Prima di ricevere la bella notizia di essere entrato a far parte del cast della serie, non aveva notato la sua forte somiglianza con il primo Enzo, forse perché era impegnato nello studio del personaggio, che non voleva assolutamente farsi scappare. La sua grinta e il suo talento lo hanno premiato, e la gioia di partecipare a un progetto monstrum è stata immensa.

È partita da qui la nostra intervista a Stellaccio, che ha gli occhi buoni come Scanno e come Scanno possiede il raro dono dell'altruismo: "Interpretare Enzo" - ci ha spiegato - è stata una fortuna enorme. Appena sono stato preso per il ruolo, mi è arrivato un messaggio da Giovanni Buselli, che era felice per me. Anche io ero al settimo cielo, perché sapevo bene quanto il mio personaggio fosse stato amato e cosa avesse costruito. Avevo letto tante recensioni di persone che avevano visto L'amica geniale e che dicevano un gran bene di Enzo, quindi da una parte sono stato contento, perché sapevo di avere la strada spianata da questo punto di vista, dall'altra avvertivo invece un senso di responsabilità molto forte, perché dovevo riuscire a mantenere il mood del personaggio”.

Eri orgoglioso di avere tra le mani un uomo dal cuore grande? Di certo Fabrizio Gifuni non è stato fortunato come te, visto che gli è toccato in sorte il pessimo Nino Sarratore.

Ho avuto l’occasione di parlare con lui, perché ci siamo incrociati un paio di volte sul set. Eravamo d'accordo sul fatto che Nino è veramente un personaggio insalvabile. A un certo punto Franco (Stefano Dionisi) prova a farlo apparire agli occhi di Lenù migliore di quel che è, tuttavia non ci riesce. Nino non lo comprendi comunque, perché è il tipico stronzo superficiale. Ecco, il suo peggior difetto è la superficialità. Enzo, al contrario, ha una marcia in più, che è l'empatia. È un uomo che, prima di relazionarsi con qualcuno, cerca sempre di capire chi ha di fronte. Enzo non è affatto un sottone, come si direbbe oggi, ma uno che capisce le fragilità altrui, in primis quelle di Lila, che poi sono il motivo per cui la ama. Enzo ha una parte femminile che gli permette di non sentirsi secondo a Lila e di non spaventarsi all'idea di dare senza ricevere nulla in cambio. Ci si riesce solo se si è molto solidi. Confesso che ho sempre sperato anche io di raggiungere nella vita questo tipo di solidità e di tranquillità. Detto questo, Enzo può diventare un uomo che reagisce con forza, violenza e veemenza nei confronti di chi, come i Solara, non sono mossi da nessun valore positivo.

Un attore deve essere empatico?

Il mio modo di fare l’attore passa attraverso l'empatia. Ci sono tantissime scuole di recitazione e ognuno trova la sua strada: la mia è quella dell'empatia nei confronti del personaggio, che mi aiuta a sentirmi credibile. Mi sento vicino al personaggio e riesco con disinvoltura ad agire e a dire ciò che dice lui solo nel momento in cui mi trovo a empatizzare con le cose che sente. Secondo me questo è un valore aggiunto, anche se ci sono tanti attori che conosco personalmente che non lavorano così, e quindi è chiaro che ci sono altre strade. In ogni modo per me la via migliore è immedesimarmi il più possibile in ciò che sta provando l'altro.

È questo che hai imparato all'Accademia D'Arte Drammatica Silvio D'Amico?

L’Accademia è una strada più tecnica, dove si piange con il corpo, con l'atteggiamento, non con il sentimento vero e proprio.

Che esperienza è stata, cosa ti è rimasto di quegli anni di apprendimento?

La cosa fondamentale che mi porto dietro di quel periodo sono i rapporti con i colleghi di lavoro, e quindi un forte senso di comunità. A volte ho imparato più dai successi e dagli errori dei miei compagni che dagli insegnanti. Non sarei la stessa persona senza l'esperienza di vita umana che si vive in accademia. Stando 10 ore al giorno tutti insieme, si condividono sogni, sudore, fatiche, insoddisfazioni, frustrazioni, vittorie, insuccessi. C’è una dimensione umana che si trova soltanto in famiglia, soltanto con gli affetti più cari che vedi quotidianamente.

Hai già lavorato per la televisione, ma immagino non in una produzione così ambiziosa. Quanto era evidente, sul set de L'amica geniale, la grandezza del progetto?

Molto evidente, prima di tutto perché sul set c'era una quantità mostruosa di gente, circa 70, 80 persone più tutti gli attori e le comparse, insomma una cosa incredibile. Eppure tutto funzionava con grande precisione: sembrava di stare in un paese sempre in movimento. Le comparse sono state eccezionali. Ci scambiavamo messaggi su Instagram e loro mi dicevano: "Pio, sei stato bravo, è stato bello conoscerti", e io rispondevo: "È stato bello conoscere voi, perché con il vostro lavoro quotidiano avete dato un contributo enorme". Loro hanno fatto più pose di me. Se io sono stato impegnato per 8 giorni, loro hanno lavorato il doppio, il triplo, perché stavano sempre lì. Stava sempre lì il fruttivendolo e così pure il lattaio, ed era meraviglioso, perché recarsi sul set era come scendere nel quartiere dove si abita. Ad esempio c'era uno che faceva lo zucchero filato di cui ero cliente fisso. Era un'atmosfera bellissima, e che facce! Che stessimo facendo qualcosa di importante era evidente, ma me ne sono reso conto soprattutto quando hanno cominciato ad arrivarmi messaggi dalla Cina o dal Portogallo da parte di persone che mi avevano visto.

E come ti sei sentito di fronte a questo successo?

Sono uno molto low profile, lo sono sempre stato. Non sono mai voluto diventare famoso. Ho sempre avuto paura della celebrità, perché secondo me ti restringe le possibilità di relazionarti agli altri, e siccome mi piace sentirmi libero, voglio girare tranquillamente per la città, fermarmi a parlare con quello del bar sotto casa e altre cose del genere. Io voglio lavorare e spero di lavorare sempre. Mi piacerebbe che le mie prestazioni attoriali fossero tutte ottime, ma non desidero troppa notorietà.

Ovviamente hai letto i libri di Elena Ferrante. Cosa ami del suo stile e del suo modo di narrare?

Ciò che mi piace della Ferrante è come riesce ad essere super partes. Lei entra nel racconto dei personaggi senza giudicarli. Siamo noi a calarci negli atteggiamenti e nei comportamenti dei vari personaggi per farci una nostra idea di ognuno di loro in base alla nostra sensibilità. Elena Ferrante non ci conduce per mano e ci dice: "Questo è così, quello è così, questo va bene mentre quello va male". È una scrittrice piuttosto onesta, e lo si vede dal modo in cui descrive anni molto difficili per il nostro paese, nel quale si faceva davvero fatica a distinguere il buono dal cattivo e la storia d’Italia si è rimescolata tra perdenti e vittoriosi cambiando di giorno in giorno.

Cosa ti piace della quarta stagione de L’amica geniale?

Il racconto di questa stagione è molto particolare e diverso dalle precedenti, perché nelle precedenti vedevamo le storie degli altri personaggi come se fossero indipendenti da Elena, che poi è la voce narrante di tutta la serie. In Storia della bambina perduta, invece, noi vediamo ogni cosa attraverso gli occhi di Lenù, quindi ciò che i personaggi fanno in sua presenza. Quindi ci troviamo di fronte a un punto di vista decisamente più personale. Ciò rende il racconto intimo, e Laura Bispuri è andata molto in profondità con Elena, mostrando le sue espressioni, i suoi movimenti: piccoli dettagli che ci rivelano il suo stato d'animo rispetto a ciò che le sta accadendo intorno.

Credi che il nostro sia un mondo per gli Enzi?

Lo vorrei tanto. Vorrei solo che sotto i post che pubblico non scrivessero soltanto donne che vorrebbero avere accanto un uomo come Enzo. Mi piacerebbe che anche gli uomini si esprimessero, dicendo: "Quanto mi piacerebbe essere come lui!". Vorrei tanto che gli uomini si smuovessero e smettessero di essere così egocentrici. Sarebbe bello se riuscissero a non credere che bisogna essere vincenti per conquistare le cose che si amano. Occorre fare un passo indietro quando si ama qualcosa. Tutto ciò sarà mai possibile? Da ottimista mi piace pensare di sì, anche se la vedo difficile. Quello che io posso fare è trasmettere il buon esempio, magari a un figlio se lo avrò.