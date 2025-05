Anticipazioni TV

Isola dei Famosi, questa sera su Canale 5, al via la diciannovesima edizione

di Anita Nurzia 07 maggio 2025 17

Oggi, mercoledì 7 maggio, in prima serata su Canale 5, in onda la nuova edizione de "L'’isola dei Famosi" condotta da Veronica Gentili affiancata in studio da Simona Ventura e e Pierpaolo Pretelli nel ruolo di inviato.